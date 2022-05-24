Дуда в інтерв’ю наголосив, що Німеччина пообіцяла доставити танки, але вона не виконала цю обіцянку.

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Президент Польщі розкритикував діяльність федерального уряду через порушену обіцянку в узгодженому кільцевому обміні танками.

"Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані", – сказав Дуда.

Зазначимо, що німецький уряд пообіцяв Польщі замінити своїми танки Leopard наявні польські танки, які поставили в Україну. Це послабило власний військовий потенціал Польщі.

Дуда підтвердив, що Польща надала Україні велику кількість танків, бо, за його словами, це їхня відповідальність як сусіда.

Саме тому Польща сподівалася на підтримку НАТО, Сполучених Штатів та Німеччини.

Велику частину нашого танкового арсеналу у Збройних силах Польщі складають німецькі танки типу "Леопард". Тож якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну у вигляді кільцевого обміну танків, ми були б дуже щасливі,

– сказав президент.

Дуда вважає, що федеральний уряд Німеччини робить занадто мало, щоб допомогти Україні. "Перш за все, сама Німеччина має допомагати Україні. Вона (Україна – 24 канал) справді дуже терміново потребує цієї допомоги", – додав він.

Після критики Дуди федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обговорила обмін танками зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау. Вона розповіла причини, чому необхідний обмін досі не відбувся та заявила, що там хочуть все виправити.

Чиновниця додала, що Німеччина не може швидко доставляти в Україну важку військову техніку, особливо не зі своїх запасів. Але країна працює над поставками більшої кількості зброї, боєприпасів і важкого озброєння.

До слова, президент Польщі нещодавно відвідав Україну вперше з початку війни. На пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві Дуда запевнив його у своїй повній підтримці, зокрема у прагненні вступити до ЄС.

Під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда також розповів, що Польща надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію.

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