Дуда в интервью подчеркнул, что Германия пообещала доставить танки, но не выполнила это обещание.

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Президент Польши раскритиковал деятельность федерального правительства из-за нарушенного обещания в согласованном кольцевом обмене танками.

"Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – сказал Дуда.

Отметим, что немецкое правительство пообещало Польше заменить своими танками Leopard польские танки, которые поставили в Украину. Это ослабило свой военный потенциал Польши.

Дуда подтвердил, что Польша предоставила Украине большое количество танков, потому что, по его словам, это их ответственность как соседа.

Поэтому Польша надеялась на поддержку НАТО, Соединенных Штатов и Германии.

Большую часть нашего танкового арсенала в вооруженных силах Польши составляют немецкие танки типа "Леопард". Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде кольцевого обмена танков, мы были бы очень счастливы,

– сказал президент.

Дуда считает, что федеральное правительство Германии делает слишком мало, чтобы помочь Украине. "Прежде всего, сама Германия должна помогать Украине. Она (Украина – 24 канал) действительно очень срочно нуждается в этой помощи", – добавил он.

После критики Дуды федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудила обмен танками со своим польским коллегой Збигневом Рау. Она рассказала причины, почему необходимый обмен еще не состоялся и заявила, что там хотят все исправить.

Чиновник добавила, что Германия не может быстро доставлять в Украину тяжелую военную технику, особенно не со своих запасов. Но страна работает над поставками большего количества оружия, боеприпасов и тяжелого вооружения.

К слову, президент Польши недавно посетил Украину впервые с начала войны. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве Дуда заверил его в своей полной поддержке, в частности, в стремлении вступить в ЕС.

Во время выступления в Верховной Раде Анджей Дуда также рассказал, что Польша предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь идет о танках, БТР, ПВО и военной амуниции.

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