Андрей Мельник положительно отреагировал на заявление Олафа Шольца, объявившего о предоставлении Украине ракетных систем противовоздушной обороны Iris-Т. Однако дипломат призвал ускорить процесс.

Заметьте Лед тронулся, – Стефанчук встретился с Шольцем и обсудил поставки оружия из Германии

Затягивать с процессом – опасно

Посол Украины в Германии подчеркнул, что за 100 дней полномасштабной войны Украина не получила никакого тяжелого вооружения от Берлина. Андрей Мельник подчеркнул, что ситуация опасна, потому призвал не затягивать с процессом.

Если честно, уже сотый день войны, до сих пор из Германии в Украину не поставлена ни одна единица тяжелой техники. Вы видите, насколько опасна ситуация,

– подчеркнул Мельник.

Предоставление оружия из Германии: главное

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении своего обещания по обмену танками. Польский лидер отметил, что Варшава предоставила свою технику Украины. Германия должна была отправить свои – Польше, но не сдержала слова.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник затронул Берлин из-за темпов поставки оружия опубликовав картинку, на которой изображена улитка, к которой прикреплен патрон. Это должно символизировать "скорость" поставок военной помощи Украине от правительства Германии.

В Германии на заявление Дуды не ответили, но министерша обороны Кристин Ламбрехт опровергла обвинения относительно медленной поставки оружия Украине и пообещала предоставить Украине оружие. Она отметила, что работа с тяжелым вооружением требует большей подготовки.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Кроме того, политик отметил, что Берлин также предоставит нашему государству радар слежки, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Вместе с тем министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что поставки Украины IRIS-T не произойдет быстро. По ее словам, для этого может потребоваться несколько месяцев.

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