Сколько времени нужно на поставку германских систем ПВО

Об этом сказала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге. Отвечая на вопрос о передаче Украине систем ПВО IRIS-T SLM, о котором сообщил ранее канцлер Олаф Шольц, Бербок отметила: "Да, на это пойдут месяцы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предоставим украинцам совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним, - Байден

Она отметила, что систему противовоздушной обороны будет поставлять компания Diehl, которая их производит. То есть Германия не будет предоставлять оружие, которое уже есть на складах.

Бербок также добавила, что Германия должна готовиться к долговременной поддержке Украины, потому что, по ее словам, Россия изменила стратегию и теперь вместо "скорой победы" делает ставку на уничтожение населения и цивилизации Донбасса.

Что известно об IRIS-T SLM

IRIS-T (Infra Red Imaging System) – семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования.

По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) – одна из самых современных и была представлена в 2014 году. Она состоит из командного пункта, радара и пусковой установки для восьми ракет, которые располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. Она может сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать разные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в реальных условиях. Комплекс был поставлен в скандинавские страны и Египет.

1 июня канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, обнаруживающий вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Важно – США не будут поставлять ракетные системы большой дальности: смотрите видео