Германия рассчитывает помогать Украине в долгосрочной перспективе

Соответствующее заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она отвергла обвинения в том, что федеральное правительство не оказывает Украине достаточной военной поддержки и не делает это быстро.

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Ламбрехт подчеркнула, что работа с тяжелым вооружением требует большей подготовки.

Также она заявила, что Германия рассчитывает помогать Украине в среднедолгосрочной перспективе. Министр отметила, что Украина должна быть оснащена таким образом, чтобы могла защитить себя в войне с Россией.

Министр обороны рассказала, что Германия организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

Что касается прямых поставок танков западного образца, как отметила Ламбрехт, то такие решения всегда согласовываются с союзниками. По ее словам, обещанные танки Gepard сначала нужно было модернизировать.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник шутил над Берлином из-за медленных темпов поставок военной помощи. Он опубликовал фото с улиткой и патроном, намекнув на "скорость" помощи от Германии.

Германия предоставит Украине ПВО

1 июня стало известно, что Германия предоставит Украине современную систему противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Украина получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T, способный обезвреживать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Заметим, что Украина уже просила Германию передать этот комплекс, однако Берлин не согласился.

После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM не состоится скоро. По ее словам, это может занять несколько месяцев.

Новая помощь от Германии поможет изменить ситуацию на поле боя. Соответствующее мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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