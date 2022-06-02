Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Несмотря ни на что, Шольцу придется определиться со своей позицией по помощи Украине в войне.

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По словам Чаленко, если у Шольца есть уважение хотя бы к самому себе, не говоря уже о возглавляемой им Германии, то ему нужно пересматривать собственную стратегию помощи Украине, усиливая этот процесс.

Все потому, что Украине нужно помогать именно сейчас, а не откладывать эти обещания на неопределенное время.

Игорь Челенко Политолог У Шольца сейчас сложная ситуация. Возможно, ему следовало бы включить банально российское телевидение, где его на федеральных каналах напрямую поливают грязью и обзывают бранными словами.

Чаленко также добавил, что Украине следует и дальше давить на Шольца в вопросе помощи в войне с Россией.

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Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны. По данным германских СМИ, украинская сторона получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Все это произошло после смены Россией своей военной стратегии в войне против Украины.

В Германии предупредили, что поставка в Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM не произойдет скоро. Это может занять несколько месяцев.

Германия предоставит Украине грантовую помощь. В частности, речь идет о миллиарде евро.

По данным СМИ, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Оба содержали только небольшие устройства.

Министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия "не может выполнить все пожелания" Киева.

Ранее комментируя вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, Олаф Шольц заявлял, что "всегда идет в ногу с партнерами по НАТО", а поддержка Украины была "тесно скоординирована с партнерами и союзниками".

Чаленко прокомментировал позицию Шольца по поводу помощи Украине: смотрите видео