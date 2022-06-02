Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Несмотря ни на что, Шольцу придется определиться со своей позицией по помощи Украине в войне.
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По словам Чаленко, если у Шольца есть уважение хотя бы к самому себе, не говоря уже о возглавляемой им Германии, то ему нужно пересматривать собственную стратегию помощи Украине, усиливая этот процесс.
Все потому, что Украине нужно помогать именно сейчас, а не откладывать эти обещания на неопределенное время.
У Шольца сейчас сложная ситуация. Возможно, ему следовало бы включить банально российское телевидение, где его на федеральных каналах напрямую поливают грязью и обзывают бранными словами.
Чаленко также добавил, что Украине следует и дальше давить на Шольца в вопросе помощи в войне с Россией.
Помощь Германии на фоне войны в Украине: другие новости
- Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны. По данным германских СМИ, украинская сторона получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Все это произошло после смены Россией своей военной стратегии в войне против Украины.
- В Германии предупредили, что поставка в Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM не произойдет скоро. Это может занять несколько месяцев.
- Германия предоставит Украине грантовую помощь. В частности, речь идет о миллиарде евро.
- По данным СМИ, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Оба содержали только небольшие устройства.
- Министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия "не может выполнить все пожелания" Киева.
- Ранее комментируя вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, Олаф Шольц заявлял, что "всегда идет в ногу с партнерами по НАТО", а поддержка Украины была "тесно скоординирована с партнерами и союзниками".
Чаленко прокомментировал позицию Шольца по поводу помощи Украине: смотрите видео