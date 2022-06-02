Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Попри усе, Шольцу таки доведеться визначитися зі своєю позицією щодо допомоги Україні у війні.
До теми Шольц розповів про кількість озброєння, яке Німеччина вже передала Україні
За словами Чаленка, якщо у Шольца є повага хоча б до самого себе, не кажучи вже про Німеччину, яку він очолює, то йому треба переглядати власну стратегію допомоги Україні, посилюючи цей процес.
Усе через те, що Україні потрібно допомагати саме зараз, а не відкладати ці обіцянки на невизначений час.
У Шольца зараз складна ситуація. Можливо, йому варто було б увімкнути банально російське телебачення, де його з федеральних каналів напряму поливають брудом та обзивають лайливими словами.
Чаленко такоє вважає, що Україні варто й далі тиснути на Шольца у питанні допомоги у війні.
Допомога Німеччини на тлі війни в Україні: інші новини
- Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони. За даними німецьких ЗМІ, українська сторона отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Усе це сталося після зміни Росією своєї військової стратегії у війні проти України.
- У Німеччині попередили, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM не відбудеться скоро. Це може зайняти кілька місяців.
- Німеччина надасть Україні грантову допомогу. Зокрема, мовиться про мільярд євро.
- З даними ЗМІ, у період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої.
- Міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина "не може виконати всі побажання" Києва.
- Раніше коментуючи питання надання Україні важкого озброєння, Олаф Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з партнерами й союзниками".
Чаленко прокоментував позицію Шольца щодо допомоги Україні: дивіться відео