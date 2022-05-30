Відповідну інформацію повідомила Анка Фельдгузен. Про це вона написала 29 травня – на 95 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Німеччина за 9 тижнів майже не поставила Україні зброї, хоч обіцяла, – ЗМІ

Посол Німеччини в Україні зустрілась з міністром фінансів

Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини,

– мовиться у повідомленні.

Дипломатка пояснила, що рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.

Натомість Німеччина не дуже поспішає надавати Україні допомогу. Відповідаючи на ці закиди ЗМІ, міністр економіки Роберт Габек пояснив, що вони не можуть виконати всі побажання.

Проте німецький міністр запевняв, що наразі українські військові навчаються вправлятись з німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000, які поїдуть на фронт.

Невдовзі Німеччина передасть це озброєння Україні. Тому не можна сказати, що ФРН взагалі не постачає чи надсилає надто мало допомоги Україні. Щоправда, Берлін дійсно не може задовольнити всі потреби Києва. Через це й виникла певна напруга,

– зазначив Габек.

До речі, Panzerhaubitze 2000 – це одна з найсучасніших артилерійських установок у світі. Відомо, що це самохідна гармата-гаубиця калібром 155 міліметрів, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann.

Ця установка має автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних снарядів. Panzerhaubitze 2000 обладнана сучасною системою високоточної наземної навігації. Дальність вогню зі стандартним снарядом – до 30 – 36 кілометрів.

Коротко про допомогу Україні з Німеччини

29 травня ЗМІ написали, що за 9 тижнів війни Німеччина майже не поставила Україні зброї, хоч обіцяла. Заявляючи це, преса посилалась на документи.

Зокрема відомо, що протягом 30 березня – 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини.

Партії вміщали тільки невеликі пристрої. Перша – запчастини для кулеметів, запальники, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, заряди вибухівки і міни. Друга партія – 3000 протитанкових мін, 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Коментуючи питання надання Україні важкого озброєння, Олаф Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з нашими партнерами і союзниками". Відомо, країни НАТО не надають Україні танки західного зразка, тому їх та бронетранспортери відмовилась надати й Німеччина.

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