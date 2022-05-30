Соответствующую информацию сообщила Анка Фельдгузен. Об этом она написала 29 мая – на 95-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Германия за 9 недель почти не поставила Украине оружия, хотя обещала, – СМИ

Посол Германии в Украине встретилась с министром финансов

Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии,

– говорится в сообщении.

Дипломатка объяснила, что рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран.

В то же время Германия не очень спешит оказывать Украине помощь. Отвечая на эти упреки СМИ, министр экономики Роберт Габек объяснил, что они не могут выполнить все пожелания.

Однако немецкий министр уверял, что украинские военные учатся справляться с немецкими гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые поедут на фронт.

Вскоре Германия передаст это вооружение Украине. Поэтому нельзя сказать, что ФРГ вообще не снабжает или направляет слишком мало помощи Украине. Правда, Берлин действительно не может удовлетворить все нужды Киева. Поэтому и возникло определенное напряжение,

– отметил Габек.

Кстати, Panzerhaubitze 2000 – одна из самых современных артиллерийских установок в мире. Известно, что это самоходная пушка-гаубица калибром 155 миллиметров, разработанная немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann.

Эта установка имеет автоматическую систему зарядки с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных снарядов. Panzerhaubitze 2000 оборудована современной системой высокоточной наземной навигации. Дальность огня со стандартным снарядом – до 30 – 36 километров.

Кратко о помощи Украине из Германии

29 мая СМИ написали, что за 9 недель войны Германия почти не поставила Украине оружие, хотя обещала. Заявляя это, пресса ссылалась на документы.

В частности, известно, что в течение 30 марта – 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии.

Партии вмещали только небольшие устройства. Первая – запчасти для пулеметов, зажигатели, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Вторая партия – 3000 противотанковых мин, 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Комментируя вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, Олаф Шольц заявлял, что "всегда идет в ногу с партнерами по НАТО", а поддержка Украины была "тесно скоординирована с нашими партнерами и союзниками". Известно, что страны НАТО не предоставляют Украине танки западного образца, поэтому их и бронетранспортеры отказалась предоставить и Германия.

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