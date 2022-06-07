Без этого оружия мы можем забыть о контрнаступлении. Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов.

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Он подтверждает, что Украине нужно вооружение. "Я бы строил все переговоры по военным действиям на тему тяжелого вооружения, которое нам сейчас необходимо", – говорит эксперт.

Советник главы МВД считает, что без тяжелого вооружения контрнаступление просто невозможно.

Мы можем без тяжелого вооружения вообще забыть о контрнаступлении и об отвоевании у ближайших перспектив наших земель,

– заявил Смирнов.

По его словам, обороняться и атаковать – это разные вещи. И когда армия атакует, она должна превосходить врага в два или даже три раза.

"Сейчас враг нас превалирует. Поэтому мы ждем вооружения, оно идет задержками и не так быстро, как хотелось бы. Зеленский призывает западные страны выполнить их обещания по оружию", - добавил Смирнов.

Он подчеркнул, что если бы мы могли сейчас разблокировать Черное море с помощью противокорабельных ракет, тогда были бы совсем другие переговоры.

Советник главы МВД отметил, что Украине бы и тяжелого вооружения дальностью на 80 километров хватило бы на многие наши задачи.

Однако, по его мнению, стоит вопрос в количестве артустановок и боеприпасов к ним. Ведь интенсивность боев на Востоке высока. К тому же у нас большая протяженность линии фронта.

И если мы действительно надеемся на контрнаступление, нам необходима артиллерия и авиация. Ибо сначала проходит авиация на артиллерию, а затем заходит пехота и занимает позиции. Для контрнаступления нам нужно тяжелое вооружение,

– объяснил Смирнов.

Победа Украины в широкомасштабной войне против России очевидна, впрочем, к сожалению, это может произойти не так быстро, как стремятся украинцы. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему контрнаступление наших защитников может произойти не в краткосрочной перспективе.

К слову, Украина продолжает получать оружие и боеприпасы от всего мира. На некоторых из них оставили послание российским захватчикам. Мол, чтобы отомстить за то, что они сделали раньше.

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