Zuzana 2 может добираться до врага с расстояния в 40 километров. И при этом, она производит 6 выстрелов в минуту, а ее колесная база позволяет быстро перемещаться из одной позиции в другую.

К теме Адская пушка для контрнаступления: что ждет кафиров после встречи с CAESAR

В Украину поставили Zuzana 2

Разработки Zuzana 2 начались еще в 2009 году. Однако только в 2021 году она была поставлена на вооружение словацкой армии. Это полностью укомплектованные, современные и модернизированные системы. Цена за одну такую САУ стартует почти от 6 миллионов евро.



Так выглядит словацкая САУ Zuzana 2 / Скриншот с видео

В 2022 году с началом полномасштабного вторжения России в Украину – заговорили о поставках этого оружия для нас. Сегодня – это самая совершенная САУ в мире, и она новая.

Справка! Министр обороны Словакии Ярослав Най подтвердил, что оружие уже передано Украине . Дальность выстрела словацких гаубиц – 41 километр.



Интересно, что гаубицы Zuzana предназначались для армии Словакии. Однако страна решила предоставить приоритет для Украины и отложила поставку систем собственной армии.

Чем поражает САУ Zuzana 2

Что имеет в своей комплектации Zuzana 2:

Автоматическая перезаряжаемость, повышающая темп стрельбы.

Бортовой компьютер, который позволяет быстро наводить цель и работать с цифровыми картами.

Также она будет обмениваться данными с другими САУ такого же типа и самостоятельно вычислять погодные условия. Все это происходит в считанные секунды.



Характеристики артсистемы Zuzana 2 / Скриншот по видео

Если автоматика выйдет из строя, можно перевести Zuzana 2 в ручной режим работы. К примеру, в одну минуту эта пушка выпускает 6 выстрелов. С ручной перезарядкой этот показатель сократится до 2 выстрелов.

И все же, даже в случае неисправностей, Zuzana 2 не покинет огневую позицию, а продолжит выполнять свою основную задачу – крушить врага.

Смотрите также Harpoon – конец для флота России: на что способна сверхмощная противокорабельная ракета

Zuzana 2 имеет стандартный натовский калибр 155 миллиметров. Ее максимальная дальность стрельбы – 40 километров. Экипаж состоит из всего 4 человек: командира, водителя, наводчика и зарядчика.

Темп стрельбы составляет 6 выстрелов в первую минуту работы и по 5 снарядов каждой последующей.

При этом Zuzana 2 может развивать скорость до 80 километров в час. А запас хода составляет 600 километров.

Смотрите полный выпуск программы "Оружие победы":



Башня Zuzana 2 вращается на 360 градусов . А это большое преимущество. Ведь в отличие от прицепных гаубиц эту систему не нужно переставлять. Она с одной точки может обстреливать все вокруг на расстоянии 40 километров.

При этом компьютерные системы пушки могут выпускать сразу несколько снарядов разными траекториями, но в конечном итоге они одновременно поразят цель.

Это нужно для того, чтобы дезориентировать врага и не дать ему понять, откуда именно ведется огонь. Так россиянам будет труднее понять, где стоит украинская артиллерия.

Zuzana 2 может превратиться в танк

Zuzana 2 может работать с любыми снарядами НАТовского калибра 155 миллиметров. В том числе и управляемыми GPS-системами М982 Excalibur.

Да и вообще эта САУ способна комбинировать боеприпасы . К примеру – сначала стрелять навесной траекторией фугасными снарядами большой дальности, как любая другая САУ.

Интересно Сокрушительная M270 MLRS заставит врага паниковать: на что способна сверхмощная ракетная система

А уже следующий залп совершить противотанковыми боеприпасами, но для прямого наведения на бронированные цели. Да, Zuzana 2 из САУ при необходимости может легко превратиться в танк. Все благодаря автоматизированной системе обсчетов и конструкции этой машины.

Правда, брони для танка у нее маловато. Все же – это артиллерийская установка. И экипаж защищен от огня из стрелкового оружия и осколков от вражеской артиллерии. Для самообороны есть пулемет .

Стрелять из этой артсистемы можно и ночью

Огонь из такой САУ можно вести в любое время суток. Она оснащена тепловизионным прицелом и устройствами ночного видения. Они нужны на случай, если вражеские ДРГ запланируют подкрасться поближе, чтобы уничтожить установку.



Zuzana 2 может работать даже ночью / Скриншот с видео

В таком случае их можно ликвидировать еще с расстояния в 5,5 километров, благодаря огню прямой наводкой и стоящим на вооружении пулеметом.

Zuzana 2 имеет бронированную колесную базу 8х8. Такая модификация дает быстроту и мобильность. Ведь САУ может быстро перемещаться между огневыми позициями .

Интересно, что она даже может преодолевать брод глубиной почти в полтора метра, преодолевать наклоны в 60 градусов и переезжать через двухметровые траншеи.

Есть ли аналогичное оружие у кафиров

САУ Zuzana 2 – это отличное дополнение для артиллеристов Вооруженных Сил Украины.

В то же время, наиболее распространенные российские системы – еще советского образца МСТА могут вести огонь всего на 25 километров. А это на целых 15 километров меньше, чем словацкая артиллерия.

Так что нетрудно догадаться, кто выйдет из такого артиллерийского боя победителем .

Видео по теме – словацкие гаубицы Zuzana 2 уже передали Украине