Zuzana 2 може діставати до ворога з відстані в 40 кілометрів. І при цьому вона робить 6 пострілів на хвилину, а її колісна база дозволяє швидко переміщатися з однієї позиції в іншу.

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В Україну поставили Zuzana 2

Розробки Zuzana 2 розпочалися ще в 2009 році. Проте лише в 2021 році її поставили на озброєння словацької армії. Це повністю укомплектовані, сучасні та модернізовані системи. Ціна за одну таку САУ стартує від майже 6 мільйонів євро.

Так виглядає словацька САУ Zuzana 2 / Скриншот з відео

У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заговорили про поставки цієї зброї для нас. Сьогодні Zuzana 2 – це найдосконаліша САУ у світі, і вона нова.

Довідка! Міністр оборони Словаччини Ярослав Най підтвердив, що зброю вже передали Україні. Дальність пострілу словацьких гаубиць – 41 кілометр.



Цікаво, що гаубиці Zuzana призначались для армії Словаччини. Проте держава вирішила надати пріоритет для України та відклала постачання цих систем власній армії.

Чим вражає САУ Zuzana 2

Що має у своїй комплектації Zuzana 2:

Автоматичне перезаряджання, яке підвищує темп стрільби.

Бортовий компʼютер, який дає змогу швидко наводитися на ціль та працювати з цифровими картами.

Також вона дозволяє обмінюватися даними з іншими САУ такого ж типу і самостійно обчислювати погодні умови. Все це відбувається за лічені секунди.

Характеристики артсистеми Zuzana 2 / Скриншот з відео

Якщо автоматика вийде з ладу, систему Zuzana 2 можна перевести в ручний режим роботи. До прикладу, за одну хвилину ця гармата випускає 6 пострілів. З ручним перезаряджанням цей показник скоротиться до 2 пострілів.

Та все ж, навіть у випадку несправностей, Zuzana 2 не покине вогневу позицію, а продовжить виконувати своє основне завдання – трощити ворога.

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Zuzana 2 має стандартний НАТОвський калібр 155 міліметрів. Її максимальна дальність стрільби – 40 кілометрів. Екіпаж складається з усього 4 осіб: командира, водія, навідника і заряджальника.

Темп стрільби складає 6 пострілів у першу хвилину роботи і по 5 снарядів кожної наступної.

При цьому Zuzana 2 може розвивати швидкість до 80-и кілометрів на годину. А запас ходу складає аж 600 кілометрів.

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Башта Zuzana 2 обертається на 360 градусів. А це велика перевага. Адже на відміну від причіпних гаубиць, цю систему не потрібно переставляти. Вона з однієї точки може обстрілювати все довкола на відстані в 40 кілометрів.

При цьому компʼютерні системи гармати можуть випускати одразу кілька снарядів різними траєкторіями, але в кінцевому результаті вони одночасно вразять ціль.

Це потрібно для того, щоб дезорієнтувати ворога і не дати йому зрозуміти, звідки саме ведеться вогонь. Так росіянам буде важче зрозуміти, де саме стоїть українська артилерія.

Zuzana 2 може перетворитися на танк

Zuzana 2 може працювати з будь-яким снарядами НАТОвського калібру 155 міліметрів. У тому числі й керованими GPS-системами М982 Excalibur.

Та й загалом, ця САУ здатна комбінувати боєприпаси. До прикладу, спочатку стріляти навісною траєкторією фугасними снарядами великої дальності, як і будь-яка інша САУ.

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А вже наступний залп здійснити протитанковими боєприпасами, але для прямого наведення на броньовані цілі. Так, Zuzana 2 з САУ за потреби може легко перетворитися на танк. Все завдяки автоматизованій системі обрахунків та конструкції цієї машини.

Щоправда, броні для танка в неї замало. Все-таки це артилерійська установка. І екіпаж захищений від вогню зі стрілецької зброї та осколків від ворожої артилерії. Для самооборони є кулемет.

Стріляти з цієї артсистеми можна і вночі

Вогонь із такої САУ можна вести у будь-який час доби. Вона оснащена тепловізійним прицілом та пристроями нічного бачення. Вони потрібні на випадок, якщо ворожі ДРГ запланують підкрастися ближче, щоб знищити установку.



Zuzana 2 може працювати навіть вночі / Скриншот з відео

У такому випадку їх можна ліквідувати ще з відстані в 5,5 кілометра, завдяки вогню прямим наведенням і кулеметом, який стоїть на озброєнні.

Zuzana 2 має броньовану колісну базу 8х8. Така модифікація дає швидкість і мобільність. Адже САУ має змогу швидко переміщатися між вогневими позиціями.

Цікаво, що вона навіть може долати брід глибиною майже в півтора метра, долати нахили в 60 градусів та переїжджати через двометрові траншеї.

Чи є аналогічна зброя в окупантів

САУ Zuzana 2 – це чудове доповнення для артилеристів Збройних Сил України.

Водночас найпоширеніші російські системи – ще радянського зразка "Мста" можуть вести вогонь лише на 25 кілометрів. А це на цілих 15 кілометрів менше, ніж словацька артилерія.

Тож не важко здогадатися, хто вийде із такого артилерійського бою переможцем.

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