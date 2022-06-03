Збройні Сили України вже володіють унікальним арсеналом сучасної зброї. Американські ракетні системи залпового вогню HIMARS, британські самонавідні ракети Brimstone, гаубиці великого калібру М777, а на довершення лінійки – французькі самохідні артилерійські установки.

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В України – перша версія CAESAR

Цю артилерійську установку також називають САУ на колесах. Адже побудована вона на базі Renault sherpa 6x6. Хоча є і покращена версія на шасі Tatra T-815 8x8. Україна отримала першу версію, але від того – не менш потужну та смертоносну.

Створила цю самохідну артустановку французька компанія Nexter, яка спеціалізується на виробництві озброєнь та військової техніки. CAESAR планувалася як система забезпечення вогневої підтримки, але вона показала чудові результати і в інших напрямках. Сьогодні її активно використовують для:

контрбатарейної боротьби;

знищення укріплень;

ліквідації живої сили.

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Довідка. Важить така САУ майже 18 тонн, але попри це – її колісна база дозволяє швидко переміщатися між вогневими точками та позиціями фронту. Максимальна швидкість досягає 80 кілометрів на годину. Екіпаж – всього 6 людей, включно з водієм. Запас ходу – 600 кілометрів. Та головне в цій історії – далекобійність – ефективна відстань роботи Цезаря – 42 кілометри.

До того ж – це натівський 155-й калібр, а отже є можливість використання снарядів різного виду й класу. Кабіна цієї САУ броньована і захищає екіпаж від осколків та автоматних черг ворога. Не така всюдихідна, як схожі пускові системи на гусеничній базі, але якщо використовувати CAESAR у правильних місцях – виграти можна завдяки мобільності та швидкості.

Швидкість не тільки у переміщенні, але й у веденні вогню. Темп стрільби – від 6 до 8 пострілів на хвилину в звичайному режимі. При інтенсивній стрільбі ця гармата випускає по 3 снаряди за 15 секунд, а заряджання відбувається у напівавтоматичному режимі.

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Потужні снаряди CAESAR

САУ CAESAR має чимало переваг над радянськими артилерійськими системами. Вона має автоматизовані пристрої для навігації, прицілювання та балістичних розрахунків й цифрову систему керування вогнем. Це значно прискорює процес пошуку та наведення на ціль.

Українські артилеристи проходили навчання за кордоном, аби опанувати такі складні системи, адже разом із ними можна комбінувати різноманітні види амуніції. Один із різновидів таких снарядів – французький Ogre. Протитанковий, осколковий боєприпас, здатний знищувати не тільки техніку, але й невеликі укріплення, центри командування та живу силу ворога.



CAESAR має багато переваг над радянськими артилерійськими системами / Фото LIGA.net

В одному такому снаряді 63 бомби з механізмом самознищення. САУ CEASAR може випускати залп із шести таких Ogre. Це вже серйозні наслідки для ворога. 378 бомб можуть летіти на відстань до 35 кілометрів і накривати вогнем площу в 3 гектари.

Є й далекобійніші снаряди М982 Excalibur. Це 48-кілограмовий, керований GPS-системами снаряд вартістю приблизно 110 тисяч доларів за одиницю. Його вдається закинути на дистанції до 46 кілометрів, а головна перевага у тому, що цей боєприпас неймовірно точний і має радіус відхилення від цілі не більше, ніж на 4 метри. Це надзвичайно точно, як для далекобійної артилерії.

В окремих випадках, за наявності реактивних артилерійських боєприпасів можна перевершити позначку і в 50 кілометрів.

Перевага САУ

Та навіть із стандартними боєприпасами далекобійності буде достатньо для протистояння в контрбатарейній боротьбі з артилерійськими системами ворога. Адже їхні радянські версії не дострілюють до наших позицій. Наприклад, "Мста", якою сьогодні користуються росіяни, б'є на 17 кілометрів менше, ніж CAESAR.

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Власне, простота у використанні, маневреність та далекобійність CAESAR зробили цю САУ однією із найпопулярніших у світі. Компанія Nextar експортує цю зброю в 7 країн. Вона є на озброєнні Таїланду, Індонезії, Саудівської Аравії, а віднедавна її уподобали і данці з бельгійцями та чехами.

Коштує вона не мало – від 3,8 до майже 5,5 мільйонів – все залежить від комплектації та модифікацій, які встановив розробник. Така зброя допомагає Україні ефективніше протистояти російській агресії, а грамотне використання в поєднанні з правильними снарядами – гарантують кожному окупанту якомога швидше відправитися у самісіньке пекло.