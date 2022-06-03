Вооруженные Силы Украины уже обладают уникальным арсеналом современного оружия. Американские ракетные системы залпового огня HIMARS, британские самонаводящиеся ракеты Brimstone, гаубицы большого калибра М777, а в довершение линейки – французские самоходные артиллерийские установки.

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У Украины – первая версия CAESAR

Эту артиллерийскую установку также называют САУ на колесах. Ведь она построена на базе Renault sherpa 6x6. Хотя есть и улучшенная версия на шасси Tatra T-815 8x8. Украина получила первую версию, но от этого – не менее мощную и смертоносную.

Создала эту самоходную артустановку французская компания Nexter, специализирующаяся на производстве вооружений и военной техники. CAESAR планировалась как система обеспечения огневой поддержки, но она показала отличные результаты и в других направлениях. Сегодня ее активно используют для:

контрбатарейной борьбы;

уничтожение укреплений;

ликвидации живой силы

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Справка. Вес такой САУ почти 18 тонн, но несмотря на это – ее колесная база позволяет быстро перемещаться между огневыми точками и позициями фронта. Максимальная скорость достигает 80 км/ч. Экипаж – всего 6 человек, включая водителя. Запас хода – 600 километров. Но главное в этой истории – дальнобойность – эффективное расстояние работы Цезаря – 42 километра.

К тому же – это натовский 155-й калибр, а значит, есть возможность использования снарядов разного вида и класса. Кабина этой САУ бронирована и защищает экипаж от осколков и автоматных очередей врага. Не так вездеходно, как похожие пусковые системы на гусеничной базе, но если использовать CAESAR в правильных местах – выиграть можно благодаря мобильности и скорости.

Скорость не только лишь в перемещении, да и в ведении огня. Темп стрельбы – от 6 до 8 выстрелов в минуту в обычном режиме. При интенсивной стрельбе эта пушка выпускает по 3 снаряда за 15 секунд, а заряжание происходит в полуавтоматическом режиме.

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Мощные снаряды CAESAR

САУ CAESAR имеет немало преимуществ над советскими артиллерийскими системами. Она имеет автоматизированные устройства для навигации, прицеливания и баллистических расчетов и цифровую систему управления огнем. Это значительно ускоряет процесс поиска и наведения цели.

Украинские артиллеристы проходили обучение за рубежом, чтобы овладеть такими сложными системами, ведь вместе с ними можно комбинировать различные виды амуниции. Одна из разновидностей таких снарядов – французский Ogre. Противотанковый, осколочный боеприпас способен уничтожать не только технику, но и небольшие укрепления, центры командования и живую силу врага.



У CAESAR есть много преимуществ над советскими артиллерийскими системами / Фото LIGA.net

В одном таком снаряде 63 бомбы с механизмом самоуничтожения. САУ CEASAR может выпускать залп из шести таких Ogre. Это серьезные последствия для врага. 378 бомб могут лететь на расстояние до 35 километров и накрывать огнем площадь в 3 гектара.

Есть и дальнобойные снаряды М982 Excalibur. Это 48-килограммовый, управляемый GPS-системами снаряд стоимостью примерно 110 тысяч долларов за единицу. Его удается забросить на дистанции до 46 километров, а главное преимущество в том, что этот боеприпас невероятно точен и имеет радиус отклонения от цели не более 4 метров. Это очень точно, как для дальнобойной артиллерии.

В отдельных случаях при наличии реактивных артиллерийских боеприпасов можно превзойти отметку и в 50 километров.

Преимущество САУ

И даже со стандартными боеприпасами дальнобойности достаточно для противостояния в контрбатарейной борьбе с артиллерийскими системами врага. Их советские версии не достреливают до наших позиций. Например, "Мости", которыми сегодня пользуются россияне, бьет на 17 километров меньше, чем CAESAR.

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Собственно, простота в использовании, маневренность и дальнобойность CAESAR сделали эту САУ одной из самых популярных в мире. Компания Nextar экспортирует это оружие в 7 стран. Она находится на вооружении Таиланда, Индонезии, Саудовской Аравии, а с недавних пор ее облюбовали и датчане с бельгийцами и чехами.

Стоит она не мало – от 3,8 до 5,5 миллионов – все зависит от комплектации и модификаций, которые установил разработчик. Такое оружие помогает Украине эффективнее противостоять российской агрессии, а грамотное использование в сочетании с правильными снарядами – гарантируют каждому оккупанту как можно скорее отправиться в ад.