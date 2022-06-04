Речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль Какащикова, наголосила, що термін поставки гаубиць Zuzana до власних Збройних сил поки невідомий.

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Адже країна надала пріоритет отримання зброї для України.

Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana-2 будуть доставлені до Збройних сил Словаччини. Бо якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет,

– сказала речниця Міноборони.

Зазначимо, що закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом ще у 2018 році. Але через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук мали доставити до середини грудня 2022 року.

Водночас державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2.

Довідка! Самохідна гарматна гаубиця Zuzana 2 – це автономна система артилерійського озброєння з самозарядженням, яка здатна забезпечити необхідний ефект стрільбою для підтримки військ у наземних операціях.

До слова, під час візиту до України президентка Словаччини Зузана Чапутова пообіцяла Україні гаубиці Zuzana, а також нагадала, що Словаччина вже поставляє для ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.

Позиція Словаччини у війні Росії проти Укра\їни

Словаччина заявляла, що допоможе Україні на шляху до відновлення після війни. Також країна допомагає українським біженцям, які покинули Батьківщину рятуючись від війни.

Ця країна готова створити нові маршрути та хаби для експорту аграрної продукції з України, зокрема допоможе в експорті українського зерна, яке заблокували російські окупанти.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Він додав, що наша країна повинна перемогти у війні, яку розпочала Росія.

Додамо, що нещодавно лідерка Словаччини Зузана Чапутова під час візиту до України відвідала Ірпінь і Бородянку, які стали свідками звірств російських окупантів. Словацька делегація була шокована побаченим там.

Володимир Зеленський раніше казав, що президентка Словаччини та президент Польщі роблять усе, щоб переконати європейські країни в необхідності прийняття України в ЄС.

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