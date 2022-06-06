Секретарь СНБО Алексей Данилов дал пространное интервью изданию Financial Times. В нем он объяснил, почему контрнаступление наших защитников и защитниц и, как следствие, победа Украины над Россией могут состояться не в краткосрочной перспективе.

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Данилов о контрнаступлении и победе Украины

По словам Алексея Данилова, западные партнеры Украины уже внесли огромный вклад в предотвращение повторного так называемого "блицкрига" России. Чиновник выразил убеждение, что поставка оружия большей дальности поражения и большего калибра продолжится, пока Украина не победит в войне против России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что решительное сопротивление Украины "взорвало" позицию стран Запада, которые пытались избежать поставок высокоэффективного оружия нашему государству. Однако готовность страны-агрессора массово жертвовать своими гражданами ради незначительных территориальных успехов все же усложняет задачи Вооруженных Сил Украины.

Россия – огромная по размерам страна. У нее много этого "пушечного мяса", которое она сюда (в Украину – ред. 24 канал) посылает. Поэтому этот процесс (контрнаступление и победа нашего государства – ред. 24 канал) не может быть очень быстрым,

– объяснил Данилов.

Ответ на низменность угрозы Путина

Алексей Данилов отреагировал на угрозы Путина бить ракетами "туда, куда еще не бил" на фоне снабжения Украиной высокоэффективного оружия от западных партнеров. Чиновник назвал такие заявления кремлевского диктатора "пугалки", направленными на то, чтобы Украина не получила нового вооружения, сдалась и подписала капитуляцию.

Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повредить любой город – к сожалению, это факт,

– подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что в интервью одному из своих пропагандистских каналов Путин пообещал нанести ракетные удары по тем объектам, по которым Россия еще не била. Это случится в случае, если Украина получит от своих союзников ракеты большой дальности.

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