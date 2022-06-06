Секретар РНБО Олексій Данілов дав розлоге інтерв'ю виданню Financial Times. У ньому він пояснив, чому контрнаступ наших захисників та захисниць і, як наслідок, перемога України над Росією, можуть відбутись не у короткотерміновій перспективі.

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Данілов про контрнаступ та перемогу України

За словами Олексія Данілова, західні партнери України уже зробили величезний внесок у запобігання повторному так званому "бліцкригу" Росії. Посадовець висловив переконання, що постачання зброї більшої дальності ураження й більшого калібру продовжиться доти, поки Україна не переможе у війні проти Росії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони підкреслив, що рішучий спротив України "підірвав" позицію країн Заходу, які намагалися уникнути поставок високоефективної зброї нашій державі. Проте готовність країни-агресорки масово жертвувати своїми громадянами заради незначних територіальних успіхів все ж ускладнює завдання Збройних Сил України.

Росія – величезна за розмірами країна. У неї багато цього "гарматного м'яса", яке вона сюди (в Україну – ред. 24 канал) посилає. Тому цей процес (контрнаступ і перемога нашої держави – ред. 24 канал) не може бути дуже швидким,

– пояснив Данілов.

Відповідь на ниці погрози Путіна

Олексій Данілов відреагував на погрози Путіна бити ракетами "туди, куди ще не бив" на тлі постачання Україні високоефективної зброї від західних партнерів. Посадовець назвав такі заяви кремлівського диктатора "лякалками", спрямованими на те, щоб Україна не отримала нового озброєння, здалася й підписала капітуляцію.

Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкодити будь-яке наше місто – на жаль, це факт,

– підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що в інтерв'ю одному зі своїх пропагандистських каналів Путін пообіцяв завдати ракетних ударів по тих об'єктах, по яких Росія ще не гатила. Це буцімто трапиться у разі того, якщо Україна отримає від своїх союзників ракети великої дальності.

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