Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов чітко відповів на такі відверто цинічні заяви глави країни-агресорка. Про це він ексклюзивно сказав 24 каналу.
Увага Ворог потужний, ситуація небезпечна, – Данілов про те, що зараз відбувається на Луганщині
У нас іде війна. Я не знаю, до чого приводять оці його (Путіна – 24 канал) "лякалки",
– сказав Данілов.
Секретар РНБО пояснив, що кремлівський глава пропонує, щоб ми не отримали зброю, здалися та підписали капітуляцію.
"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", – додав Данілов.
Що відомо про останні погрози Путіна
- Путін у інтерв'ю на одній за своїх пропагандистських помийок пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Україна отримає ракети далекої дії.
- Водночас Путін заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву "немає нічого нового", оскільки на озброєнні української армії перебувають нібито "аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю".
- Російський президент також назвав це "заповненням втрат української бойової техніки" і нібито це "нічого не змінює насправді".
Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео