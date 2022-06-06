Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов чітко відповів на такі відверто цинічні заяви глави країни-агресорка. Про це він ексклюзивно сказав 24 каналу.

Увага Ворог потужний, ситуація небезпечна, – Данілов про те, що зараз відбувається на Луганщині

У нас іде війна. Я не знаю, до чого приводять оці його (Путіна – 24 канал) "лякалки",

– сказав Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що кремлівський глава пропонує, щоб ми не отримали зброю, здалися та підписали капітуляцію.

"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", – додав Данілов.

Що відомо про останні погрози Путіна

Путін у інтерв'ю на одній за своїх пропагандистських помийок пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Україна отримає ракети далекої дії.

Водночас Путін заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву "немає нічого нового", оскільки на озброєнні української армії перебувають нібито "аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю".

Російський президент також назвав це "заповненням втрат української бойової техніки" і нібито це "нічого не змінює насправді".

Увага! За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ", Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео