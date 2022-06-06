Про те, що зараз відбувається на Луганщині 24 каналу ексклюзивно сказав секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов.

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За його словами, на території Луганської області сьогодні дійсно відбуваються запеклі бої в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Ворог потужний, він має величезну кількість артилерії, авіації та потужний бойовий арсенал. І усе це постійно використовують по наших позиціях.

Я неодноразово говорив, що ті люди, які "спрощують" ворога й кажуть, що він слабкий та недолугий – це йде не на користь нам. Ситуація загалом дуже небезпечна,

– наголосив секретар РНБО.

Поранених багато, серед них є й друг Данілова

Данілов також зазначив, що у цьому напрямку щодня, на жаль, Україна зазнає втрат. Багато бійців поранено. Він також зізнався, що його товариш теж перебуває у складному стані із пораненнями.

"Головне не втратити країну"

Раніше у одному з інтерв'ю Данілов зазначав, що"тимчасово втратити території – не трагедія, трагедія – втратити усю країну.

"Ще раз наголошу, що зараз головне не втратити країну. Якщо ми втратимо частину тої чи іншої території, ми її обов'язково повернемо. Про це каже наш президент та наші військові. Головне не програти стратегічно", – додав він.

Дивіться повністю інтерв'ю з Даніловим: відео

Коротко про ситуацію у Сєвєродонецьку