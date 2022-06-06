Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, сообщает 24 канал. В районах Оленевки и Раздольного идет развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300.

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"Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму", – отметил Мотузяник.

В то же время оккупанты блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Враг удерживает в акватории 5 кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа "Калибр".

Россияне не прекращают бомбить Украину

По словам Мотузяника, в течение суток 5 июня российская авиация 39 раз вылетала из аэродромов, чтобы бомбить территорию Украины.

Противник оказывает интенсивное огневое воздействие и проводит штурмовые действия фактически вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях.

Оперативно-тактическая авиация России выполнила 39 самолето-вылетов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей, в том числе 7 вылетов – с применением управляемых авиационных ракет,

– отметил Мотузяник.

Как рассказали в Минобороны, оккупанты выпускали крылатые ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря, применяя дальние бомбардировщики Ту-22М3, а над акваторией Каспийского моря – стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Также агрессор наносил ракетные удары береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" с позиционного района в западной части Крыма.