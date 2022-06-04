В Южной бухте, которая является крупнейшим ответвлением Севастопольской бухты, у Минной стенки пришвартованы четыре российских крупных десантных корабля (ВДК).

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Известно, что среди них есть 2 ВДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было 3 таких корабля. Один из них – ВДК "Саратов" уничтожила украинская ракета в порту Бердянска. Однако есть еще 2 – "Орск" с бортовым номером 148 и "Николай Фильченков" (152).

Армия России еще с начала полномасштабного военного вторжения в Украину окрашивала все бортовые номера кораблей. Это затрудняет идентификацию однотипных единиц.

Какие еще корабли стоят

Кроме того, у Минной стенки стоит 2 ПДК проекта 775. На Черноморском флоте четыре следующих корабля:

"Цезарь Куников" (158),

"Новочеркасск" (142),

"Ямал" (156),

"Азов" (151).

Отмечается, что из этих четырех - в судоремонтном заводе Черноморского флота сейчас чинят "Новочеркасск" и "Азов".

Смотрите фотографии больших десантных кораблей:

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Очевидно, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает в России панические настроения. Ведь кафиры резко уменьшили количество своих кораблей в Черном море.

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После потери крейсера "Москва" россияне отвели свои корабли как можно дальше от украинских берегов. Вместе с тем враг активно увеличивает свои огневые мощности на острове Змеиный , надеясь, что такая поддержка поможет его кораблям уцелеть при приближении к берегу.

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