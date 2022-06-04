У Південній бухті, яка є найбільшим відгалуженням Севастопольської бухти, біля Мінної стінки пришвартовано чотири російські великі десантні кораблі (ВДК).

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Відомо, що серед них є 2 ВДК проєкту 1171 "Тапір". У складі Чорноморського флоту було 3 такі кораблі. Один із них – ВДК "Саратов" знищила українська ракета в порту Бердянська. Проте є ще 2 – "Орськ" з бортовим номером 148 та "Микола Фільченков" (152).

Армія Росії ще з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну зафарбовувала усі бортові номери кораблів. Це ускладнює ідентифікації однотипних одиниць.

Які ще кораблі стоять

Крім того, біля Мінної стінки стоїть 2 ВДК проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі:

"Цезар Куніков" (158),

"Новочеркаськ" (142),

"Ямал" (156),

"Азов" (151).

Зазначається, що з цих чотирьох – у судноремонтному заводі Чорноморського флоту наразі лагодять "Новочеркаськ" та "Азов".

Дивіться світлини російських великих десантних кораблів:

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Вочевидь, отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає у Росії панічні настрої. Адже окупанти різко зменшили кількість своїх кораблів у Чорному морі.

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Після втрати крейсера "Москва" росіяни відвели свої кораблі якомога далі від українських берегів. Разом з тим ворог активно збільшує свої вогневі потужності на острові Зміїний, сподіваючись, що така підтримка допоможе його кораблям вціліти при наближенні до берега.

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