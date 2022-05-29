Такі дії російських окупантів становлять велику загрозу й нові ризики для торговельного судноплавства. Про це повідомили в Асоціації реінтеграції Криму на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Провокації Росії в акваторії Чорного моря

Асоціація реінтеграції Криму ще раніше повідомляла про те, що російські окупанти постійно здійснюють нові й нові провокації проти торговельного судноплавства у Чорному морі.

Зокрема, країна-агресорка вкидає інформацію про буцімто "гуманітарні коридори" з українських морських портів, що нібито покликані "вивести з них торговельні судна". При цьому такі так звані "коридори" Росія пропонує відкривати з тих портів України, які наразі тимчасово контролюються російськими військовими, зокрема з Херсону, або ж з тих, що перебувають під постійними обстрілами з боку Чорноморського флоту країни-терористки.

Крім того, російські окупанти протягом травня значно наростили своє угруповання на тимчасово захопленому ними острові Зміїний. Нині там розташовуються ворожі засоби протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, а також ракетні артилерійські системи.

До слова, Асоціація реінтеграції Криму повідомила про ці дії російських загарбників, що загрожують морській торгівлі, уповноважені міжнародні органи, зокрема Міжнародну морську організацію та Міжнародну організацію праці.

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Терористичні дії російських окупантів у Чорному морі

З-поміж іншого, Росія перевела у Чорне море раніше захоплений у порту Бердянська український артилерійський катер типу "Гюрза-М". Судно Військово-морських сил України, загарбане росіянами, у травні було помічено у бухтах Севастополя та біля острова Зміїний.

Тим часом на південь від Зміїного наразі фіксується постійне скупчення торговельних суден, що прямують у румунських територіальних водах до українських портів на Дунаю – Рені та Ізмаїла. Є повідомлення про спроби окупантів використовувати український катер "Гюрза-М" з метою поширення на частотах, призначених для безпеки мореплавства, фейкової інформації.

Зазначається, що надалі країна-агресорка ймовірно може використовувати захоплені українські засоби для прямих провокацій проти торговельних суден третіх країн, намагаючись створити інцидент із жертвами або забрудненням моря, звинувативши у цьому Україну.

Крім того, російські окупанти можуть організувати напад начебто українського катеру на допоміжні військово-морські або спеціальні судна Болгарії, Грузії, Румунії або Туреччини. Не виключається також ймовірний обстріл цивільних об'єктів критичної інфраструктури на узбережжях Болгарії або Румунії.

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