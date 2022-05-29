Їхнє завдання полягало в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в місті та підірвати телевежі та вежі зв'язку. Про це ексклюзивно сайту 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

Читайте Над людьми знущалися, багатьох цивільних просто розстріляли, – захисник про оборону Харкова

Прорив у Харків

Один з перших контактів українських захисників з окупантами відбувся на вулиці Наталії Ужвій, що на Північній Салтівці Харкова. Однак, Збройні Сили України спалили російську колону, яка першою планувала зайти в місто.

За словами Немічева, 28 лютого російські солдати прорвалися у місто. Українським бійцям вдалося знешкодили їх. Тоді спецпідрозділ Kraken взяв у полон двох представників розвідки Росії.

Тобто вони прорвалися, і в них був свій сектор відповідальності. Ці хлопці, яких ми взяли в полон, мали підірвати телевежі та вежі зв'язку. В них нічого не вийшло. Ми спалили їхню техніку та знешкодили їх. Після цього проривів у місто Харків більше не було,

– сказав захисник.

Костянтин Немічев / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Важливо "В нашому будинку жили орки": українці розповіли, що окупанти зробили з їхнім домом

Звертаємо увагу! 26 травня російські окупанти знову обстріляли Харків та околиці. Під ударами опинилися Київський та Шевченківський райони, район Павлового Поля. В результаті ворожих обстрілів кілька людей загинули, десятки – були поранені.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців області без нагальної потреби не виходити на вулицю й обов'язково спускатись в укриття, якщо лунає сигнал повітряної тривоги. Виходити з бомбосховищ, поки не пролунає друга сирена, що сповіщає про відбій повітряної тривоги, дуже небезпечно!

Головні новини з Харкова

26 травня російські окупанти обстріляли Харків: багато жертв та руйнувань

Стало відомо, що російські загарбники гатили з "Піонів", дальність стрільби яких становить аж 47 кілометрів.

Серед жертв – молода родина: 5-місячний хлопчик із батьком загинули одразу, а мати наразі перебуває в лікарні.

Росіяни вводять додаткові сили на півночі Харківської області, щоб не пропустити українські війська у бік Вовчанська.

Зверніть увагу – що під контролем окупантів: карта бойових дій на Харківщині: відео