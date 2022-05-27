Загалом поранено вже 238 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 27 травня.

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Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 241 дитина загинула та понад 438 поранено,

– мовиться в повідомленні.

26 травня російські окупанти вкотре обстріляли Харків з артилерії. Загинуло 8 мирних жителів. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули одразу, а мати наразі перебуває в лікарні. Загалом росіяни поранили в Харкові 17 людей, черед них – 9-річна дівчинка.

25 травня внаслідок обстрілу ворогом селища Борівське Луганської області був поранений 15-річний хлопець.

Ці цифри не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях визначити кількість жертв дуже важко або навіть неможливо.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій області – 151;

Київській – 116 та у Києві – 16;

Харківській – 108;

Чернігівській – 68;

Луганській – 50;

Херсонській – 49;

Миколаївській – 45;

Запорізькій – 28;

Сумській – 17;

Житомирській – 15;

Через постійні бомбардування та обстріли росіянами українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти, серед них – 180 зруйновані повністю.

Трагедія сім'ї у Харкові

26 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 5-річний малюк та його батько. За життя матері зараз борються лікарі, вона у важкому стані.

Коли почався обстріл, сім'я спокійно гуляла вулицями Харкова. Один зі снарядів раптово впав поблизу них. Вибухова хвиля була настільки сильною, що тіло 5-місячного малюка знайшли на даху під'їзду.

Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за посиланням та за телефонами телефонів: +380961004438, +380683235856.

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