За попередніми даними, російські окупанти гатили по Харкову із гаубиць. Наразі відомо про 8 загиблих, ще 17 людей зазнали поранень.

Важливо Усі успіхи Росії – інерція, – Коваленко впевнений, що ворог не зможе перемогти у війні

Росіяни цинічно вбили ще одну сім’ю

Коли почався обстріл, молода сім’я спокійно прогулювалася собі вулицями Харкова. Один зі снарядів раптово впав поблизу них: чоловік загинув на місці, жінку у тяжкому стані вдалося довезти до лікарні.

5-місячний малюк теж загинув. Вибухова хвиля була настільки сильною, що тіло знайшли на даху під’їзду.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень. Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників. Наш обов’язок - змусити ворога відповісти за свої злочини. І ми це зробимо. Неодмінно, – наголосив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Як раніше повідомляв голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог підступно стріляв по житлових районах міста. Відомо, що снаряди падали у Шевченківському та Київському районах, а також – поблизу Павлового Поля.

Синєгубов настирливо закликав мешканців Харкова в жодному разі не виходити з укриття під час повітряної тривоги і не ігнорувати сирени. Зараз загроза повторних атак з артилерії надзвичайно висока – розслаблятися взагалі не варто. Росіяни не зважають на мирне населення і продовжують вбивати українців. Укриття може врятувати вам життя!

Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано,

– зазначив Олег Синєгубов.

Збройні Сили України роблять все можливе, щоб вигнати ворога із Харківщини. Зараз тривають запеклі бої на півночі, північно-східному та на Ізюмському напрямках. Противник зазнає втрат.

Зверніть увагу – найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності, – Арестович