Про мобілізацію людей, запеклі бої на Харківщині, військові злочини та оборону першої столиці України – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

Важливо "Лише душі з пекла могли таке зробити": як виглядає Північна Салтівка у Харкові через війну

"Понад 800 людей о 9:00 ранку вже були мобілізовані"

Костянтин Немічев був учасником Революції Гідності та брав участь у захисті Харкова від проросійського заколоту навесні 2014 року. У 2014 – 2016 роках служив у батальйоні та полку "Азов", де отримав звання сержанта. Брав участь у боях за Широкине та обороні Маріуполя. Він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення розумів, що війна почнеться – в момент, коли Росія почала підводити війська до кордонів України.

Ми почали займатися й тренувати цивільне населення, проводити вишколи й лекції. Ми зробили "кістяк" людей і мобілізували їх в перші години війни. Тобто, якщо війна почалася о 5:00 ранку, то понад 800 людей о 9:00 вже були мобілізовані. І почали розробляти стратегію, ставити людей на позиції. Це все ми робили з офіцером Головного управління розвідки України,

– розповів він.

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Основу склали ветерани полку "Азов", а також цивільні люди. Приєднувалися представники різних професій, які бажали навчатися. Кожну суботу та неділю вони вчилися й отримали той досвід, який зараз використовують.

Перші позиції, які зайняли українські військові – це була окружна дорога Харкова, де вдалося відбити прорив передових російських частин та знищити російську бронетехніку.

Бій на Окружній під Харковом / Фото Новини.LIVE Kharkiv.

Один з перших контактів, які відбувався, – на вулиці Наталії Ужвій, що на Північній Салтівці. Там був основний їхній плацдарм, бо Росія хотіла пройти. І разом зі Збройними Силами України там була спалена перша їхня колона, яка планувала зайти в Харків,

– розповів Немічев.

"Основу цих людей склали ветерани полку "Азов" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

На третій день війни колона окупантів все ж прорвалася у Харків. Спецпідрозділ Kraken разом із іншими підрозділами "ловили окупантів по місту та знешкоджували". Двох представників розвідки Росії взяли у полон.

У них стояло завдання – влаштувати дестабілізацію в Харкові. Тобто, вони прорвалися, і в них був свій сектор відповідальності. Ці хлопці, яких ми взяли в полон, мали підірвати телевежі та вежі зв'язку. В них нічого не вийшло. Ми спалили їхню техніку та знешкодили їх. Після цього проривів у місто Харків більше не було,

– додав Немічев.

Немічев розповів про захоплення росіян у полон / Фото Аліни Туришин, 24 канал

На Північну Салтівку летіло все, що було в окупантів. За словами Немічева, зараз у цьому районі Харкова фактично не залишилося цілої будівлі.

Якщо брати деякі міста Київської області та Маріуполь, то ми бачимо, як окупанти зрівнюють села з землею, коли втрачають їх. І коли вони зрозуміли, що не прорвуться на Північну Салтівку, то почали бомбити цей район зі всього, що в них було. Працювали танки, міномети калібру 120 міліметрів, самохідна артилерійська установка (САУ), артилерія, "Гради",

– сказав захисник.

Північна Салтівка після російських обстрілів / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

На Північній Салтівці були позиції, які мали зустрічати ворога.

"Прилітало й у вікна, де були позиції. Гинули люди, є поранені, але ми вистояли. На жаль, хлопці гинуть, але гинуть як герої. Вони відстоюють свою державу, своє місто й займаються тим, чим має займатися кожен чоловік", – наголосив Немічев.

Українські захисники допомагали також з евакуацією людей в ті місця, які виділило місто для їхнього тимчасового проживання. Однак, були й такі люди, які залишалися під час бойових дій та навідріз не хотіли виїжджати. Вони переїхали у підвали та укриття. Тому бійці максимально допомагали їм їжею та водою.

Костянтин Немічев, Харківська ОДА / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Ми робимо все можливе й неможливе"

За словами Немічева, на Півночі Харкова зараз триває контрнаступ. Території зачищають, але це дуже важко, бо російські солдати окопуються, закріплюються та бетонуються.

Дуже важко зараз йти штурмом. Їхня задача – розтягувати наші війська. Вони розуміють, якщо ми тут дочистимо нашу територію, то ми підемо допомагати на Донбас та Ізюмський напрямок. Їхнє завдання – триматися з усіх сил. Ми робимо все можливе й неможливе. Наш підрозділ звільнив два населених пункти – Руська Лозова та Питомник, і ми плануємо рухатися далі, щоб вибити ворога з наших територій,

– зазначив воїн.

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Ізюмський напрямок – це пріоритет ворога. Адже дорогою Куп'янськ – Ізюм вони зробили собі шлях на Донбас. Тобто, вони планують через цей шлях йти на територію Донбасу та брати в кільце.

Але наші ЗСУ тримаються. Іноді ми даємо дуже багато сюрпризів для Російської Федерації. Тобто, в них і колони горять. Ми розуміємо їх логістику. Ми розуміємо, як вони відправляють боєкомплекти та їжу, де розташовані їхні склади. Це все в нас є, і ми відпрацьовуємо це. Ми намагаємось зробити так, щоб якнайбільше знешкодити їхньої техніки, бо людський ресурс у них є. Треба знешкоджувати техніку – це один зі шляхів перемоги,

– сказав Немічев.

"Ми даємо дуже багато сюрпризів для Російської Федерації" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Дуже багато випадків насильства, допитів"

Зараз, за статистикою, окуповано 20% Харківської області. Однак, велика частина території залишається замінованою. Зокрема, на Північну Салтівку цивільних ще не впускають. Адже там ще дуже багато нерозірваних снарядів та розтяжок.

Цивільним краще туди не їхати й почекати, коли все розмінується, щоб забрати речі,

– додав він.

Така ж ситуація і на тих територіях, які тільки звільнили. Костянтин Немічев розповів, що у Руській Лозовій та Питомнику люди застали російські війська о 5:00 ранку. У них навіть не було можливості виїхати. А шлях до Харкова був відрізаний одразу армією Росії. Людям довелося два місяці бути в окупації без їжі, води, електроенергії.

Телефони в них забирали, всіх людей заганяли в підвали. Мешканцям заборонено було пересуватися на автомобілях по населеному пункту. Їх вибивали в Бєлгород, що в Росії. Пропонували ледь не щодня туди їхати. Над людьми знущалися. Там дуже багато випадків насильства, допитів. Багато цивільних людей просто розстріляли на вулицях. Це ті ж самі росіяни, які були в Бучі та інших регіонах. Менталітет в них один, і працюють вони по своїх конспектах,

– зауважив Немічев.

"Багато цивільних людей просто розстріляли на вулицях" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Зараз багато харків'ян вже повертаються у місто, але обстріли ще не закінчилися. Якщо брати окраїни Харкова, то все одно туди "прилітає".

Війна ще не закінчилася. Тому, якщо люди й повертаються, то вони мають розуміти, що треба перебувати в укриттях, розуміти, що є комендантська година, треба думати про свою безпеку. Тому, якщо є можливість, то краще не повертатися поки. Так безпечніше і легше і військовим,

– підсумував Немічев.