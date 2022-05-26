О мобилизации людей, ожесточенных боях в Харьковской области, военных преступлениях и обороне первой столицы Украины – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.

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"Более 800 человек в 9:00 утра уже были мобилизованы"

Константин Немичев был участником Революции Достоинства и участвовал в защите Харькова от пророссийского мятежа весной 2014 года. В 2014 – 2016 годах служил в батальоне и полку "Азов", где получил звание сержанта. Участвовал в боях за Широкино и обороне Мариуполя. Он рассказал, что до начала полномасштабного вторжения понимал, что война начнется – в момент, когда Россия начала подводить войска к границам Украины.

Мы начали заниматься и тренировать гражданское население, проводить подготовку и лекции. Мы сделали "скелет" людей и мобилизовали их в первые часы войны. То есть, если война началась в 5:00 утра, то более 800 человек в 9:00 уже были мобилизованы. И начали разрабатывать стратегию, ставить людей на позицию. Это все мы делали с офицером Главного управления разведки Украины,

– рассказал он.

Начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев / Фото Алины Туришин, 24 канал

Основу составили ветераны полка "Азов", а также гражданские люди. Присоединялись представители разных профессий, желающие учиться. Каждую субботу и воскресенье они учились и получили опыт, который сейчас используют.

Первые позиции, которые заняли украинские военные, – это была окружная дорога Харькова, где удалось отбить прорыв передовых российских частей и уничтожить российскую бронетехнику.

Бой на Окружной под Харьковом / Фото Новости. LIVE Kharkiv.

Один из первых контактов, которые происходили, – на улице Натальи Ужвий на Северной Салтовке. Там был основной плацдарм, потому что Россия хотела пройти. И вместе с Вооруженными Силами Украины там была сожжена первая их колонна, которая планировала зайти в Харьков,

– рассказал Немичев.

"Основу этих людей составили ветераны полка "Азов" / Фото Алины Туришин, 24 канал

На третий день войны колонна оккупантов все же прорвалась в Харьков. Спецподразделение Kraken вместе с другими подразделениями "ловили оккупантов по городу и обезвреживали". Двоих представителей разведки России взяли в плен.

У них стояла задача устроить дестабилизацию в Харькове. То есть они прорвались, и у них был свой сектор ответственности. Эти ребята, которых мы взяли в плен, должны были взорвать телебашни и башни связи. У них ничего не вышло. Мы сожгли их технику и обезвредили. После этого прорывов в город Харьков больше не было,

– добавил Немичев.

Немичев рассказал о захвате россиян в плен / Фото Алины Туришин, 24 канал

На Северную Салтовку летело все, что было у оккупантов. По словам Немичева, сейчас в этом районе Харькова фактически не осталось целого здания.

Если брать некоторые города Киевской области и Мариуполь, то мы видим, как кафиры уравнивают села с землей, когда теряют их. И когда они поняли, что не прорвутся на Северную Салтовку, начали бомбить этот район со всего, что у них было. Работали танки, минометы калибра 120 миллиметров, самоходная артиллерийская установка (САУ), артиллерия, "Грады",

– сказал защитник.

Северная Салтовка после российских обстрелов / Фото Алины Туришин, 24 канал:

На Северной Салтовке были позиции, которые должны были встречать врага.

"Прилетало и в окна, где были позиции. Погибали люди, есть раненые, но мы выстояли. К сожалению, ребята гибнут, но гибнут как герои. Они отстаивают свое государство, свой город и занимаются тем, чем должен заниматься каждый мужчина", – подчеркнул Немичев.

Украинские защитники помогали также с эвакуацией людей в места, которые выделил город для их временного проживания. Однако были и такие люди, которые оставались во время боевых действий и наотрез не хотели уезжать. Они переехали в подвалы и укрытия. Поэтому бойцы максимально помогали им едой и водой.

Константин Немичев, Харьковская ОГА / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Мы делаем все возможное и невозможное"

По словам Немичева, на Севере Харькова сейчас идет контрнаступление. Территории зачищают, но это очень тяжело, потому что российские солдаты окапываются, закрепляются и бетонируются.

Очень тяжело сейчас наступать штурмом. Их задача – растягивать наши войска. Они понимают, если мы здесь дочистим нашу территорию, мы пойдем помогать на Донбасс и Изюмское направление. Их задача – держаться изо всех сил. Мы делаем все возможное и невозможное. Наше подразделение освободило два населенных пункта – Русская Лозовая и Питомник, и мы планируем двигаться дальше, чтобы выбить врага с наших территорий,

– отметил воин.

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Изюмское направление – приоритет врага. Ведь по дороге Купянск – Изюм они сделали себе путь на Донбасс. То есть они планируют через этот путь идти на территорию Донбасса и брать в кольцо.

Но наши ВСУ держатся. Иногда мы даем большое количество сюрпризов для Российской Федерации. То есть у них и колонны горят. Мы понимаем их логистику. Мы понимаем, как они отправляют боекомплекты и еду, где находятся их склады. Это все у нас есть, и мы отрабатываем это. Мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше обезвредить их технику, потому что человеческий ресурс у них есть. Надо обезвреживать технику – это один из путей победы,

– сказал Немичев.

"Мы даем очень много сюрпризов для Российской Федерации" / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Очень много случаев насилия, допросов"

Сейчас по статистике оккупировано 20% Харьковской области. Однако большая часть территории остается заминированной. В частности, на Северную Салтовку гражданских еще не пускают. Там ведь еще очень много неразорванных снарядов и растяжек.

Гражданским лучше туда не ехать и подождать, когда все разминируется, чтобы забрать вещи,

– добавил он.

Такая же ситуация и на тех территориях, которые только освободили. Константин Немичев рассказал, что в Русской Лозовой и Питомнике люди застали российские войска в 5:00 утра. У них даже не было возможности уехать. А путь в Харьков был отрезан сразу армией России. Людям пришлось два месяца находиться в оккупации без еды, воды, электроэнергии.

Телефоны у них забирали, всех людей загоняли в подвалы. Жителям запрещено было передвигаться на автомобилях по населенному пункту. Их выбивали в Белгород в России. Предлагали чуть ли не каждый день туда ехать. Над людьми издевались. Там очень много случаев насилия, допросов. Многих гражданских людей просто расстреляли на улицах. Это те же россияне, которые были в Буче и других регионах. Менталитет у них один, и работают они по своим конспектам,

– заметил Немичев.

"Многие гражданские люди просто расстреляны на улицах" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Сейчас многие харьковчане уже возвращаются в город, но обстрелы еще не закончились. Если брать окраины Харькова, то все равно туда "прилетает".

Война еще не окончилась. Поэтому, если люди и возвращаются, то должны понимать, что нужно находиться в укрытиях, понимать, что есть комендантский час, нужно думать о своей безопасности. Поэтому если есть возможность, то лучше не возвращаться пока. Так безопаснее и легче и военным,

– подытожил Немичев.