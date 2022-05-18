Участники пришли с плакатами и призвали власти КНР приложить максимальные усилия, чтобы спасти украинских воинов, заблокированных на территории завода. Детальнее – в материале сайта 24 канала.

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Акция в поддержку украинских героев

Жена защитника Мариуполя отметила, что "они (украинские бойцы – 24 канала) готовы умереть за свободу нашей страны, но мы не готовы жить без них". По ее словам, нужно постоянно говорить о спасении украинцев и их спокойном выходе из заблокированной территории.

Все женщины постоянно переживают, засыпают и просыпаются с телефоном в руках. Мы переживаем невероятно. Поэтому мы постоянно пьем успокоительные. Но вы должны понять нас, почему мы выходим: мы являемся голосом, их силой и представляем их. Их жизнь зависит по факту от каждого из нас, от каждого голоса. Все должны понимать, что там находятся герои Украины, у которых тоже есть семьи, есть дети, дружить, которые просто хотят спокойно жить в свободной стране.

– добавила она.

Родные украинских бойцов просят о помощи / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Участники акции призвали мировых лидеров спасти украинских воинов, потому что "они – сердце нашей страны, это лучшие наши люди, которые пошли защищать свою страну, защищать нас, чтобы мы спокойно спали".

Поэтому все, что мы можем сделать для них на своих местах, – это привлекать больше внимания к этому и распространять информацию. Чем больше ожидает все сообщество, что-то ожидает, высматривается, тем ближе это приближается к жертвоприношению. Поэтому им нужно реагировать на это. Чем больше времени уходит – тем больше жизней мы теряем, к сожалению,

– сказали организаторы акции.

Валентина, муж которой находится на "Азовстали", подчеркнула, что родственники украинских военных обращаются ко всему миру, ко всем лидерам, которые могут нам помочь.

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"Наши мужчины проделали колоссальную работу в нереальных условиях. Без пищи, воды, примитивных человеческих потребностей. Это большая сила воли. И наши военные несли ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь тех людей, которых они оберегали", – добавила она.

Родные воинов призвали не терять время / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Мать одного из бойцов призвала сформировать сильную коалицию из влиятельных лидеров, чтобы те освободили всех защитников с завода. И чтобы те, кого вывезли, были в безопасности.

Последний раз мы связывались через его побратимов. Он попросил написать сообщение, что он жив и здоров. Разочаровывать он не хочет. Он всегда пишет одно и то же,

– рассказала она.

Напомним, что после 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников.

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