"Шли дни, а вокруг атмосфера становилась хуже"

Виолетте Дресвянниковой 21 год. Покидая родной дом в Мариуполе, девушка взяла с собой украинский флаг, который удалось вывезти через все российские блокпосты в Запорожье. Она верит, что рано или поздно привезет его обратно домой.

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Также девушка забрала свой личный ежедневник, который начала вести во время войны. Она показала одну из страниц, где зачеркивала дни в ожидании завершения ада.

Личный дневник Виолетты Дресвянниковой / Фото из личного архива девушки

С началом войны для меня мгновенно перестали быть ценными мои достижения, мои хобби и интересы. Меня больше не интересовало красивое ли у меня личико, насколько тонкая талия и подходят ли новые туфли к любимой юбке. Больше не хотелось думать о высоком, концентрироваться на саморазвитии. Война вернула к первой строчке пирамиды Маслоу, где самой главной задачей является удовлетворение биологических потребностей. Война мгновенно насильно вытолкала каждого из нас из зоны комфорта, о чем так модно было говорить еще чуть больше месяца назад,

– написала она.

В первый день войны Виолетта проснулась оттого, что родители сказали: "Вставай, война началась". Семья сразу поехала за горючим и едой, потому что понимали, что могут быть с этим проблемы. Также поехали в аптеки, чтобы купить лекарства для бабушки и дедушки, которые были им очень необходимы.

С первых дней Мариуполь знает, что такое война, что такое обстрелы, когда работают вражеские "Грады". Потому не было такой паники. Мы все думали, что вот-вот и все закончится, как было тогда, в 2014 году. Но нет, шли дни, а вокруг атмосфера становилась хуже,

– вспомнила девушка.

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Люди в Мариуполе радовались снегу. Ведь топили его и получали воду. Если было холодно, то с одной стороны все очень мерзли. Однако это помогало хранить продукты на балконах.

Очень было страшно от бомбивших Мариуполь самолетов. Это было постоянно. Мы уже знали почасово, когда это начнется и что будет дальше,

– сказала жительница Мариуполя.

Виолетта Дресвянникова / Фото Алины Туришин, 24 канал

Все жители города, конечно, скрывались в укрытиях. Это тоже было неудобно, ведь было много людей, было холодно, не было света, воды и тепла. Люди сидели в темноте и не знали, можно ли вообще выходить. Но все пытались выживать – готовили на улице, на кострах. Это было очень сложно, но приспосабливались к любым обстоятельствам и думали о том, что украинские военные защищают и помогают.

"Оставить дом – это как покинуть последнюю надежду"

По словам девушки, в последние дни, когда она еще там была, люди уже почти не выходили из укрытий. Многие просто переехали в подвалы, бомбоубежища, укрытия, которые могли найти к тому времени.

Оставшиеся в Мариуполе соседи рассказывали, что в нашем доме был их (русских солдат – 24 канал) штаб. Они взламывали квартиры, ломали двери, проживали там. Потом грабили их. После того как мы уехали, был "прилет" под крышу нашего дома. Сейчас, насколько я знаю, в нашем доме остался один или два человека,

– заметила она.

Виолетта вместе с семьей проживала в центре города. И когда бои дошли уже туда, то было принято решение – покинуть свой дом.

Хотя знаете, покинуть дом – это как покинуть последнюю надежду на то, что все будет хорошо,

– добавила мариупольчанка.

Как сейчас живет Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас":

Из Мариуполя семья уезжала на собственной машине. Никаких коридоров и эвакуации в то время еще не было. По словам девушки, тогда это было невозможно, потому что россияне не пускали никого. Все жители города жили без связи, поэтому узнать новости в Украине и мире невозможно вообще.

Поэтому, на свой страх и риск, мы решили, что нужно выезжать. Забрали бабушку и дедушку и выехали своим путем. Сейчас в оккупированном Мариуполе раздают российскую связь Fenix, и остающиеся там люди могут хоть как-то дать знать своим близким, что они живы. Люди пытаются находить точки Wi-Fi, чтобы связаться с родными, но не все могут выехать. Хотя очень хотят вернуться в Украину,

– отметила она.

"Такое ощущение, что это некий "челлендж", который надо пройти"

Виолетта рассказала, что собрать ценные вещи с точки зрения их стоимости, конечно, не было возможности. Все уезжали в том, в чем были одеты. Когда приехали в Запорожье, то поняли, что потеплело, а вещей совсем нет. По ее словам, кроме документов было важно привезти с собой флаг Украины, который есть у нее еще с 2014 года.

Очень сложно поверить, когда ты едешь, видишь разрушенную технику, разрушенные дома, людей, которые просто лежат мертвыми на улицах. Ты не понимаешь, как это возможно. Как в 21 веке можно переживать такое? Это очень сложно, и постоянно такое ощущение, что это некий "челлендж", который надо пройти и вот-вот это закончится,

– добавила жительница Мариуполя.

Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

"Конечно, когда ты сознательно связывал свою жизнь с родным городом, остался там учиться, работать, строил планы на будущее – очень сложно осознать, что сейчас нужно подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Но все равно, верим, что вернемся и будем восстанавливать город своими руками. И поверьте очень много горожан наших стремится к этому", – добавила она.

На своей странице в Facebook девушка написала: "Когда мы встретимся снова, я обещаю не испугаться его ранений. И я, и мой город уже не будем такими, как когда-то. Мы оба изменились. Стали еще более закаленными. Мы знаем, ради чего большего существуем в этом мире, и вместе построим наше общее счастливое будущее".

В настоящее время Виолетта вместе с семьей проживают в Запорожье. Девушка стала волонтером "Центра поддержки и развития МСБ. Мариуполь".

Такое решение мне далось очень легко, потому что я понимаю, что так, как поймут сами же мариупольцы беду и проблему только что выехавших и покинувших это тяжелое место, никто не сможет. Я понимаю, что своим примером мы все можем дать надежду людям из Мариуполя, что есть жизнь после оккупации,

– подчеркнула она.

Есть люди, которые держатся на позитиве, верят, что вернутся. Другие, начиная рассказывать свои истории, начинают сразу плакать и не могут успокоиться. По словам девушки, когда люди слышат, что волонтеры также из Мариуполя, что пережили то же самое, что нашли в себе силы жить дальше – они берут себя в руки. И понимают, что сейчас нужно быть сильными ради общей победы.

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