Учасники прийшли з плакатами й закликали владу КНР докласти максимальних зусиль, аби врятувати українських воїнів, що були заблоковані на території заводу. Детальніше – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Акція на підтримку українських героїв

Дружина захисника Маріуполя зазначила, що "вони (українські бійці – 24 канал) готові померти за свободу нашої країни, але ми не готові жити без них". За її словами, потрібно постійно говорити про порятунок українців та їхній спокійний вихід із заблокованої території.

Всі жінки постійно хвилюються, засинають та просинаються з телефоном в руках. Ми переживаємо неймовірно. Через це ми постійно п'ємо заспокійливі. Але ви маєте зрозуміти нас, чому ми виходимо: ми є голосом, їх силою та представляємо їх. Їхнє життя залежить, по факту, від кожного з нас, від кожного голосу. Всі мають розуміти, що там перебувають герої України, у яких також є родини, є діти, дружити, які просто хочуть спокійно жити у вільній країні,

– додала вона.

Рідні українських бійців просять про допомогу / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Учасники акції закликали світових лідерів врятувати українських воїнів, бо "вони – серце нашої країни, це найкращі наші люди, які пішли боронити свою країну, захищати нас, щоб ми спокійно спали".

Тому, все, що ми можемо зробити для них на своїх місцях, – це привертати якнайбільше уваги до цього та поширювати інформацію. Чим більше чекає вся спільнота, щось очікує, видивляється, тим ближче це наближається до жертвоприношення. Тому їм треба реагувати на це. Чим більше часу спливає – тим більше життів ми втрачаємо, на жаль,

– сказали організатори акції.

Валентина, чоловік якої перебуває на "Азовсталі", наголосила, що родичі українських військових звертаються до всього світу, до всіх лідерів, які можуть нам допомогти.

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"Наші чоловіки зробили колосальну роботу в нереальних умовах. Без їжі, води, примітивних людських потреб. Це велика сила волі. І наші військові несли відповідальність не лише за своє життя, а й за життя тих людей, яких вони оберігали", – додала вона.

Рідні воїнів закликали не гаяти часу / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Мати одного з бійців закликала сформувати сильну коаліцію з впливових лідерів, щоб ті звільнили всіх захисників з заводу. І щоб ті, яких вивезли, були у безпеці.

Останній раз ми зв'язувалися через його побратимів. Він попросив написати повідомлення, що живий та здоровий. Розчаровувати він не хоче. Він завжди пише одне і те ж,

– розповіла вона.

Нагадаємо, що після 82 днів оборони, з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати українських військових, котрі обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців.

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