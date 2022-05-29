Такие действия российских кафиров представляют большую угрозу и новые риски для торгового судоходства. Об этом сообщили в Ассоциации реинтеграции Крыма на официальной странице в фейсбуке.

Читайте также Планировали взрывы: как в Харькове взяли в плен двух представителей разведки России

Провокации России в акватории Черного моря

Ассоциация реинтеграции Крыма еще ранее сообщала о том, что российские кафиры постоянно совершают новые и новые провокации против торгового судоходства в Черном море.

В частности, страна-агрессорка вбрасывает информацию о якобы "гуманитарных коридорах" из украинских морских портов, которые якобы призваны "вывести из них торговые суда". При этом такие так называемые "коридоры" Россия предлагает открывать из тех портов Украины, которые временно контролируются российскими военными , в частности из Херсона, или же из находящихся под постоянными обстрелами со стороны Черноморского флота страны-террористки.

Кроме того, российские кафиры в течение мая значительно нарастили свою группировку на временно захваченном ими острове Змеиный. В настоящее время там размещаются вражеские средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, а также ракетные артиллерийские системы.

Ассоциация реинтеграции Крыма сообщила об этих действиях российских захватчиков, угрожающих морской торговле, уполномоченные международные органы, в частности Международную морскую организацию и Международную организацию труда.

Обратите внимание Россияне задержали в Черном море 2 турецкие рыбацкие лодки

Террористические действия российских кафиров в Черном море

Среди прочего Россия перевела в Черное море ранее захваченный в порту Бердянска украинский артиллерийский катер типа "Гюрза-М" . Судно Военно-морских сил Украины, захваченное россиянами, в мае было замечено в бухтах Севастополя и у острова Змеиный.

Между тем, к югу от Змеиного фиксируется постоянное скопление торговых судов, направляющихся в румынских территориальных водах в украинские порты на Дунае - Рени и Измаила. Есть сообщения о попытках кафиров использовать украинский катер "Гюрза-М" с целью распространения на частотах, предназначенных для безопасности мореплавания, фейковой информации .

Отмечается, что в дальнейшем страна-агрессорка может использовать захваченные украинские средства для прямых провокаций против торговых судов третьих стран, пытаясь создать инцидент с жертвами или загрязнением моря, обвинив в этом Украину.

Кроме того, российские кафиры могут организовать нападение вроде бы украинского катера на вспомогательные военно-морские или специальные суда Болгарии, Грузии, Румынии или Турции . Не исключается также возможный обстрел гражданских объектов критической инфраструктуры на побережьях Болгарии или Румынии.

Вас может заинтересовать – как сейчас выглядит Мариуполь: смотрите видео