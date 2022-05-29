Российские власти конфисковали рыбу и при этом оштрафовали рыбаков на 30 тысяч долларов. С 18 мая они находятся на подконтрольной России территории и не выходят на связь.

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Что случилось

15 мая две рыбацкие лодки, одна из которых зарегистрирована в Гемлике, а другая в гавани Сарьер, отправились в Черное море. Всего на лодках было 12 рыбаков.

Они охотились возле берегов Крыма и выловили около 1 500 палтусов. 18 мая лодки подошли ближе к Крыму, после чего вмешался российский военный корабль и рыбаков задержали.

После этого рыбаки позвонили своим родственникам, проинформировав их о ситуации. Известно, что впоследствии рыболовные лодки были доставлены на окраины Севастополя в сопровождении военных кораблей.

Российские власти конфисковали рыбу и лодки, оштрафовав рыбаков на 30 тысяч долларов. Сообщается, что рыбаки ждали суда на своих лодках, но где они сейчас находятся точно неизвестно.

Реакция Турции

Президент рыболовного кооператива Rumelifeneri Яшар Серт сказал, что обе лодки не зарегистрированы и не имеют лицензии. По его словам, это пиратские лодки, занимающиеся браконьерством.

МИД Турции предпринял дипломатические попытки доставить рыбаков в Турцию. Связаться по телефону с ними не удается.

Недавно страна-агрессор объявила о зеленых коридорах в Черном море

Недавно Россия цинично объявила, что открыла безопасные маршруты в Черном море для гражданского судоходства, а именно для экспорта зерна из Украины.

Военно-морские силы ВСУ отметили, что информация от России о безопасных маршрутах в Черном море – манипуляция. В ВМС подчеркнули, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами. И их гарантами безопасности должны выступить цивилизованные страны.

В добросовестность россиян не поверил Госдепартамент США.

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