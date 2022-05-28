Россия цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. При этом в акватории Черного моря она держит в готовности к применению 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.
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ВМС ВС отмечают, что информация от России о безопасных маршрутах в черном море – манипуляция.
Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ совершала обстрелы иностранных гражданских судов,
– говорится в сообщении.
Гарантами безопасности могут выступать только цивилизованные страны
В ВМС подчеркнули, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.
В ведомстве призвали не играть по коварным правилам врага, которые бы "гуманитарные" ярлыки он на себя не цеплял и опубликовали гражданское судно "Namura Queen" под флагом Панамы и танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, которые Россия поразила 25 февраля:
Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, соблюдающим нормы международного права в том числе международного Морского права,
– сказал командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа.
В добросовестность россиян не верит и Госдепартамент США . Страна-агрессорка заявила, что готова обеспечить зеленые коридоры в Черном море для вывоза украинского зерна. Но в США заявили, что тяжело верить стране, которая месяцами лгала, а теперь дает пустые обещания.
Активность кафиров в Черном море
- В сети появилось видео, как во временно оккупированном Крыму российские захватчики загружают на подлодки ракеты типа "Калибр" .
- 20 мая спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил , что в Черном море россияне разместили два корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр".
- После этого стало известно, что Россия усиливает свою группировку кораблей в Черном море. Утром 23 мая в море вошел вражеский фрегат "Адмирал Макаров" .
- Также имеющиеся данные свидетельствуют, что в настоящее время в акватории Черного моря находятся 2 трети боеспособных подлодок флота страны-агрессорки. То есть 4 из 6 имеющихся.