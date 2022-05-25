Известно, что у причалов в Южной бухте Севастополя стоит две подлодки проекта "Варшавянка".
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Там же два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. При этом можно заметить, что рядом с причалами на восточном берегу бухты стоят два длинномерных "Камаза". В их кузове расположены транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.
Доказательство из порта / Фото Крым.Реалии
Всего в составе Черноморского флота России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка":
- Б-261 "Новороссийск",
- Б-237 "Ростов-на-Дону",
- Б-262 "Старый Оскол",
- Б-265 "Краснодар",
- Б-268 "Великий Новгород",
- Б-271 "Колпино".
Подлодки этого типа имеют крылатые ракеты типа "Калибр". Их применяют в различных модификациях, а также по морским и наземным целям. Одна такая подлодка вооружена – четырьмя ракетами.
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