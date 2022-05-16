Вражеские пропагандисты обнародовали фото поврежденного судна 14 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в сети.

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Подняли и выдают за невероятное достижение

На фотографиях видно, что корпус бронекатера пробит в нескольких местах. На нем есть одна большая брешь, а также несколько круглых отверстий – вероятно от попадания патронов оружия больших калибров.

Повреждённая сторона бронекатера "Лубны" / Фото defense-arab.com

Кроме пробития боковой части там было попадание снаряда в рубку управления. После поднятия "Лубны" начали исследовать саперы.



Рубка поднятого бронекатера "Лубны" / Фото defense-arab.com

Следует заметить, что бронекатер, потопленный еще в начале вторжения, начали использовать для демонстрации "побед". Вероятно, именно это и было причиной проведения такой операции, ведь теперь они восхваляют эту модель бронекатера не хуже собственных кораблей.

Ни один из российских псевдожурналистов не указывает дату, когда само судно атаковали. Однако говорят, что теперь его даже могут восстановить. Целесообразность таких действий сомнительна, но логику в их словах зрители не ищут.



Отломанная часть уничтоженного бронекатера / Фото defense-arab.com

Что известно о "Лубнах"

Бронекатер относится к украинскому проекту "58155-Гюрза-М". В рамках него с 2016 по 2022 годы была построена серия из восьми катеров. Все они постепенно приходили на вооружение Военно-морских сил ВСУ.



Катера проекта "58155-Гюрза-М" в 2017 году / Фото "Думская"

Водоизмещение судна – 34 тонны. Какое вооружение там было:

Две 30-миллиметровые пушки;

пулеметы;

гранатометы.

Бронекатер "Лубны" до и после потопления / Фото Pinterest и defense-arab.com

Россия направила на ремонт большой десантный корабль

14 мая стало известно, что в Севастополе находится на ремонте один из десантных кораблей проекта 775. Таких в России есть на вооружении всего 4;

"Цезарь Куников",

"Новочеркасск",

"Ямал";

"Азов".

У судна на ремонте есть несколько внешних повреждений. Вероятно, их получили возле Бердянска. Важно, что официальных сообщений от командования ВМС России об отправке судна на ремонт не было.

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