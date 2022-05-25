Відомо, що біля причалів у Південній бухті Севастополя стоїть два підводні човни проєкту "Варшав'янка".

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Саме там два портові буксири притягнули самохідний плавучий кран СПК-46150. При цьому можна помітити, що поруч із причалами на східному березі бухти стоять два довгомірні "Камази". В їх кузові розташовані транспортно-пускові контейнери з ракетами.



Доказ з порту / Фото Крым.Реалии​

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":

Б-261 "Новоросійськ",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старий Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпіно".

Підводні човни цього типу мають крилаті ракети типу "Калібр". Їх застосовують у різних модифікаціях, а також за морськими та наземними цілями. Один такий підводний човен озброєний – чотирма ракетами.

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