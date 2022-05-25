Відомо, що біля причалів у Південній бухті Севастополя стоїть два підводні човни проєкту "Варшав'янка".
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Саме там два портові буксири притягнули самохідний плавучий кран СПК-46150. При цьому можна помітити, що поруч із причалами на східному березі бухти стоять два довгомірні "Камази". В їх кузові розташовані транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Доказ з порту / Фото Крым.Реалии
Загалом у складі Чорноморського флоту Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":
- Б-261 "Новоросійськ",
- Б-237 "Ростов-на-Дону",
- Б-262 "Старий Оскол",
- Б-265 "Краснодар",
- Б-268 "Великий Новгород",
- Б-271 "Колпіно".
Підводні човни цього типу мають крилаті ракети типу "Калібр". Їх застосовують у різних модифікаціях, а також за морськими та наземними цілями. Один такий підводний човен озброєний – чотирма ракетами.
Останні новини щодо російських кораблів
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- Дві третини діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебувають у Чорному морі. Два човни, тобто третина, розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.
- Російські окупанти підняли з дна моря український бронекатер "Лубни". Він затонув ще під час важких боїв за порт Маріуполя. Ворожі пропагандисти оприлюднили фото пошкодженого судна 14 травня.
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