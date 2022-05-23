Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив 24 каналу, що корабель "Адмірал Макаров" дійсно вийшов в Чорне море.

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Він наголосив, що росіяни зараз активно намагаються облаштуватися на острові Зміїному.

Щодо фрегату "Адмірал Макаров", то я сподіваюся, що це початок великого флешмобу – зустрічі з екіпажем крейсеру "Москва". Адже сьогодні якраз 40 днів по "Москві". Чому б з часом не відзначити це за допомогою "Адмірала Макарова"?,

– висловився Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що підготовки до висадки десанту на Одещині вони не бачать, хоча ризик такий є. "Ці всі розмови та загрози закінчаться лише після нашої перемоги", – сказав він.

Що варто знати про фрегат "Адмірал Макаров"

Це новітній російський військовий корабель, який відноситься до класу сторожових кораблів дальньої морської зони. Відомо, що на ньому чимало протичовнового та мінно-торпедного озброєння. А також є ракети, які здатні вражати наземні цілі. Серед них і крилаті ракети сімейства "Калібр" .

. Саме "Адмірал Макаров" став новим флагманом чорноморського флоту Росії після того, як українці затопили крейсер "Москва". Однак якщо "Москва" належала до першого рангу (згідно з російською класифікацією), то "Адмірал Макаров" – до другої. В нього менша тоннажність, менший екіпаж (180 осіб ) та не настільки потужне озброєння. Детальніше про новий флагман читайте за посиланням.

) та не настільки потужне озброєння. Детальніше про новий флагман читайте за посиланням. 5 травня була інформація, що українці підбили черговий російський корабель біля острова Зміїний. Припускалося, що це міг бути й "Адмірал Макаров". Але сподівання не виправдалися – це виявився десантний катер типу "Серна".

Загалом станом на 23 травня Росія втратила у війні проти України 13 кораблів та катерів.

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