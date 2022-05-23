Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив 24 каналу, що корабель "Адмірал Макаров" дійсно вийшов в Чорне море.
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Він наголосив, що росіяни зараз активно намагаються облаштуватися на острові Зміїному.
Щодо фрегату "Адмірал Макаров", то я сподіваюся, що це початок великого флешмобу – зустрічі з екіпажем крейсеру "Москва". Адже сьогодні якраз 40 днів по "Москві". Чому б з часом не відзначити це за допомогою "Адмірала Макарова"?,
– висловився Братчук.
Речник Одеської ОВА додав, що підготовки до висадки десанту на Одещині вони не бачать, хоча ризик такий є. "Ці всі розмови та загрози закінчаться лише після нашої перемоги", – сказав він.
Що варто знати про фрегат "Адмірал Макаров"
- Це новітній російський військовий корабель, який відноситься до класу сторожових кораблів дальньої морської зони. Відомо, що на ньому чимало протичовнового та мінно-торпедного озброєння. А також є ракети, які здатні вражати наземні цілі. Серед них і крилаті ракети сімейства "Калібр".
- Саме "Адмірал Макаров" став новим флагманом чорноморського флоту Росії після того, як українці затопили крейсер "Москва". Однак якщо "Москва" належала до першого рангу (згідно з російською класифікацією), то "Адмірал Макаров" – до другої. В нього менша тоннажність, менший екіпаж (180 осіб) та не настільки потужне озброєння. Детальніше про новий флагман читайте за посиланням.
- 5 травня була інформація, що українці підбили черговий російський корабель біля острова Зміїний. Припускалося, що це міг бути й "Адмірал Макаров". Але сподівання не виправдалися – це виявився десантний катер типу "Серна".
Загалом станом на 23 травня Росія втратила у війні проти України 13 кораблів та катерів.
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