Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил 24 каналу, что корабль "Адмирал Макаров" действительно вышел в Черное море.

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Он подчеркнул, что россияне сейчас активно пытаются обосноваться на острове Змеином.

Что касается фрегата Адмирал Макаров, то я надеюсь, что это начало большого флешмоба – встречи с экипажем крейсера Москва. Ведь сегодня как раз 40 дней по "Москве". Почему бы со временем не отметить это с помощью "Адмирала Макарова"?

– высказался Братчук.

Представитель Одесской ОВА добавил, что подготовку к высадке десанта в Одесской области они не видят, хотя риск такой есть. "Все эти разговоры и угрозы закончатся только после нашей победы", – сказал он.

Что стоит знать о фрегате "Адмирал Макаров"

Это новый российский военный корабль, который относится к классу сторожевых кораблей дальней морской зоны. Известно, что на нем немало противолодочного и минно-торпедного вооружения. Также есть ракеты, которые способны поражать наземные цели. Среди них и крылатые ракеты семейства "Калибр" .

. Именно Адмирал Макаров стал новым флагманом черноморского флота России после того, как украинцы затопили крейсер "Москва". Однако если "Москва" принадлежала к первому рангу (согласно российской классификации), то "Адмирал Макаров" – ко второй. У него меньшая тоннажность, меньший экипаж (180 человек ) и не столь мощное вооружение. Подробнее о новом флагмане читайте по ссылке.

) и не столь мощное вооружение. Подробнее о новом флагмане читайте по ссылке. 5 мая была информация, что украинцы подбили очередной российский корабль возле острова Змеиный. Предполагалось, что это мог быть и "Адмирал Макаров". Но надежды не оправдались – это оказался десантный катер типа "Серна".

Всего по состоянию на 23 мая Россия потеряла в войне против Украины 13 кораблей и катеров.

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