Российская пропаганда сообщила о том, что на эту роль, скорее всего, назначат фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р.

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Примечательно, что даже пророссийские эксперты относятся к идее негативно, поскольку в условиях ограниченного театра боевых действий в замкнутом Черном море "все отлично управляется с берега".

Также констатируется, что полноценное управление флотом "с борта боевого корабля невозможно", поскольку штаб флота и группа управления корабля "будут сидеть друг у друга на головах", что "еще глупее" на корабле второго ранга, явно не рассчитанного на такие функции.

Заявляется, что для "плавающего штаба", даже если он зачем-то нужен, необходим "специализированный корабль управления", которого у захватчиков на Черном море нет.

Примечательно, что в марте этого года сообщалось о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р в зоне боевых действий, и эти сведения агрессор "официально не комментировал".

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Перспективы утопические

Впрочем, российская пропаганда также заявляет о перспективах переноса флагмана в дальнейшем на "новый десантный вертолетоносный корабль проекта 23900" "Митрофан Москаленко", строящийся в Керчи на судостроительном заводе "Залив", но перспективы ввода данного судна в действие, без "цивилизованных стран сегодня остаются утопическими".

Ну, а пока что читатели данных "радостных новостей" называют "новый флагман" не иначе как "плавающий штабной отель", и констатируют, что теперь корабли агрессора в Севастополе – "это не флот, а флотилия", что "опасно уменьшением поголовья адмиралов".

При этом в роли флагмана агрессору предлагается "поставить на день флота в бухте парусник "Херсонес", захваченный оккупантами в Керченском морском институте в 2014 году.

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