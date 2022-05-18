Символично, что именно сегодня, мы, продолжая кампанию #Незламні, публикуем письмо одного из лидеров нашего народа – первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, который в прошлом году пополнил список пленников Кремля.
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Письмо непокоренного
В нем Нариман Джелял обращается ко всем крымским татарам и напоминает:
Народ мой, у тебя есть силы выстоять во время нового испытания. Тебе нужно твердо стоять на родной земле, любить ее. Не бойся правды, каким бы тяжелым и болезненным не был путь к ней. Вспомни свою извечную любовь к свободе и справедливости, и не дай закатать ее в асфальт новых дорог, не променяй на изменчивые блага из рук недругов. Ты выстоял в прошлом, выстоишь и сегодня.
Уверена так и будет.
Россия предъявила ему абсолютно сфабрикованные обвинения в повреждении газопровода в Симферопольском районе. Оккупанты говорят о якобы "совершении диверсии в составе организованной группы " и "незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств".
Особый цинизм этих заявлений состоит в том, что в день, когда произошло повреждение газопровода, Нариман Джелял находился в Киеве на саммите "Крымская платформа".
Кровавые традиции россиян
Депортация 1944 г. была целенаправленной акцией, целью которой было уничтожение одного из коренных народов Крыма.
К сожалению, в ХХІ веке мы вынуждены снова говорить о репрессиях в отношении крымскотатарского народа, которые возобновились с оккупацией Россией Крыма в 2014 году.
С тех пор за сфабрикованными российскими оккупантами уголовными делами сотни граждан Украины, в частности крымских татар, стали жертвами политических репрессий.
#Незламні
В прошлом году в рамках информационной кампании "Верность себе – не преступление" мы в МИД запустили проект "Незламні".
Мы опубликовали серию эксклюзивных писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.
Задачей проекта было донести истории пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды, обратить внимание на системные репрессии в оккупированном Крыму.
Важно было, чтобы мир узнавал о несгибаемых духом пленниках Кремля.
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