Символічно, що саме сьогодні, ми, продовжуючи кампанію #Незламні, публікуємо лист одного із лідерів нашого народу – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який минулого року поповнив список бранців Кремля.

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Лист нескореного

У ньому Наріман Джелял звертається до всіх кримських татар і нагадує:

Народе мій, ти маєш сили вистояти під час нового випробування. Тобі треба лише твердо стояти на рідній землі, любити її. Не бійся правди, яким важким та болючим не був би шлях до неї. Згадай свою споконвічну любов до свободи та справедливості, і не дай закатати її в асфальт нових доріг, не проміняй на мінливі блага з рук недругів. Ти вистояв у минулому, вистоїш і сьогодні".

Впевнена так і буде.

Росія висунула йому абсолютно сфабриковані звинувачення нібито у пошкодженні газопроводу у Сімферопольському районі. Окупанти говорять про нібито "вчинення диверсії у складі організованої групи" та "незаконне придбання, зберігання та перевезення вибухових пристроїв".

Особливий цинізм цих заяв полягає у тому, що у день, коли сталося пошкодження газопроводу Наріман Джелял перебував у Києві на саміті "Кримська платформа".

Тож чи можна вважати дії росіян чимось іншим ніж помстою за це. Його активна громадянська позиція, абсолютне неприйняття російської анексії Криму і стали причиною його арешту.

Криваві традиції росіян

Депортація 1944 року була цілеспрямованою акцією, метою якої було знищення одного з корінних народів Криму.

На жаль, у ХХІ сторіччі ми вимушені знову говорити про репресії щодо кримськотатарського народу, які відновились з окупацією Росією Криму у 2014 році.

Відтоді за сфабрикованими російськими окупантами кримінальними справами, сотні громадян України, зокрема кримських татар, стали жертвами політичних репресій.

#Незламні

Минулого року в рамках інформаційної кампанії "Вірність собі – не злочин" ми в МЗС запустили проєкт "Незламні".

Ми опублікували серію ексклюзивних листів політв'язнів, написаних із місць позбавлення волі.

Завданням проєкту було донести історії бранців Кремля, їх переживання та думки, мрії та надії, звернути увагу на системні репресії в окупованому Криму.

Важливо було аби світ дізнавався про незламних духом бранців Кремля.