Российские кафиры до этого удерживали в Черном море семь больших десантных кораблей и два ракетных. Теперь к ним из Севастополя выдвинулся один из новых кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров".

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"В Черном море происходит перегруппировка и маневрирование соответствующих сил черноморского флота. К ним присоединился фрегат "Адмирал Макаров". Я надеюсь, что он присоединится к флешмобу, который в свое время объявил экипаж крейсера "Москва". "Русский корабль" адресом", – заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В оперативном командовании "Юг" считают, что вероятность увеличения ракетных ударов по территории Украины. Ведь у этого корабля есть необходимое вооружение.

Что стоит знать о фрегате "Адмирал Макаров"

Это новый русский военный корабль. Относится к классу сторожевых кораблей дальней морской зоны, пишет "Милитарный".

Заложен был 29 февраля 2012 на судостроительном заводе "Янтарь" на Балтийском море. Спущен на воду 2 сентября 2015 года. В конце 2017 г. был введен в состав российского военного флота.

На нем немало противолодочного и минно-торпедного вооружения. Также есть ракеты, которые способны поражать наземные цели. Среди них и крылатые ракеты семейства "Калибр".

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Именно Адмирал Макаров стал новым флагманом черноморского флота России после того, как украинцы затопили крейсер "Москва". Однако если "Москва" принадлежала к первому рангу (согласно русской классификации), то "Адмирал Макаров" - ко второй. У него меньшее тоннажность, меньший экипаж (180 человек) и не столь мощное вооружение. Подробнее о проблемах с новым флагманом читайте по ссылке .

5 мая была информация, что украинцы подвели очередной российский корабль у острова Змеиный. Предполагалось, что это мог быть и Адмирал Макаров. Но надежды не оправдались – это оказался десантный катер типа "Серна".

По состоянию на 23 мая, Россия потеряла в войне против Украины 13 кораблей и катеров.

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