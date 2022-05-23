Російські окупанти до цього утримували в Чорному морі сім великих десантних кораблів та два ракетних. Тепер до них з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

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"У Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил чорноморського флоту. До них долучився фрегат "Адмірал Макаров". Я сподіваюся, що він долучиться до флешмобу, який свого часу оголосив екіпаж крейсера "Москва". "Руский корабль", йди за зрозуміло якою адресою", – заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

В оперативному командуванні "Південь" вважають, що є вірогідність збільшення ракетних ударів по території України. Адже цей корабель має необхідне озброєння.

Що варто знати про фрегат "Адмірал Макаров"

Це новітній російський військовий корабель. Відноситься до класу сторожових кораблів дальньої морської зони, пише "Мілітарний".

Закладений був 29 лютого 2012 року на суднобудівному заводі "Янтарь" на Балтійському морі. Спущений на воду 2 вересня 2015 року. Наприкінці 2017 року був введений до складу російського військового флоту.

На ньому чимало протичовнового та мінно-торпедного озброєння. А також є ракети, які здатні вражати наземні цілі. Серед них і крилаті ракети сімейства "Калібр".

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Саме "Адмірал Макаров" став новим флагманом чорноморського флоту Росії після того, як українці затопили крейсер "Москва". Однак якщо "Москва" належала до першого рангу (згідно з російською класифікацією), то "Адмірал Макаров" – до другої. В нього менша тоннажність, менший екіпаж (180 осіб) та не настільки потужне озброєння. Детальніше про проблеми з новим флагманом читайте за посиланням.

5 травня була інформація, що українці підбили черговий російський корабель біля острова Зміїний. Припускалося, що це міг бути й "Адмірал Макаров". Але сподівання не виправдалися – це виявився десантний катер типу "Серна".

Станом на 23 травня Росія втратила у війні проти України 13 кораблів та катерів.

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