Росія цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. При цьому в акваторії Чорного моря вона тримає у готовності до застосування 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.
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ВМС ЗС наголошують, що інформація від Росії про безпечні маршрути у чорному морі – маніпуляція.
Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права РФ здійснювала обстріли іноземних цивільних суден,
– йдеться в повідомленні.
Гарантами безпеки можуть виступати тільки цивілізовані країни
У ВМС підкреслили, що дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.
У відомстві закликали не грати за підступними правилами ворога, які б "гуманітарні" ярлики він на себе не чіпляв й опублікували цивільні судно "Namura Queen" під прапором Панами та танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, які Росія уразила 25 лютого:
Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного Морського права,
– сказав командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
У добросовісність росіян не вірить і Держдепартамент США. Країна-агресорка заявила, що готова забезпечити зелені коридори у Чорному морі для вивезення українського зерна. Але у США заявили, що важко вірити країні, яка місяцями брехала, а тепер дає пусті обіцянки.
Активність окупантів у Чорному морі
- У мережі з'явилося відео, як в тимчасово окупованому Криму російські загарбники завантажують на підводні човни ракети типу "Калібр".
- 20 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що у Чорному морі росіяни розмістили два кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр".
- Після цього стало відомо, що Росія посилює своє угрупування кораблів в Чорному морі. Зранку 23 травня в море зайшов ворожий фрегат "Адмірал Макаров".
- Також наявні дані свідчать, що наразі в акваторії Чорного моря перебувають 2 третини боєздатних підводних човнів флоту країни-агресорки. Тобто 4 з 6 наявних.
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