Про це повідомили російські ЗМІ та низка пропагандистських телеграм-каналів, передає 24 канал. Зазначається, що інцидент трапився у ніч проти 29 травня.

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Невідомий кинув коктейль Молотова у військкомат Сімферополя

Невідомий вночі переліз через паркан й проник на територію військкомату у тимчасово окупованому Криму. Після цього чоловік кинув у вікно на цокольному поверсі будівлі пляшку із запалювальною сумішшю. Уточнюється, що це трапилось на вулиці Сельвінського у Сімферополі.

Коктейль Молотова розбився об ґрати на вікні будівлі військкомату, втім пожежа унаслідок цього, на жаль, не спалахнула. Чоловік після скоєного втік з місця події. Сімферопольську так звану "поліцію" викликав охоронець об'єкта, однак "злочинця" окупаційним "правоохоронним" органам піймати не вдалось.

До слова, чоловік уникнув затримання, втім за фактом скоєного у місцевому відділку так званої "поліції" відкрили справу за статтею про хуліганство.

Інші подібні інциденти

Військкомати у Росії протягом повномасштабного вторгнення країни-агресорки у нашу державу намагаються підпалити або пошкодити не вперше.

У російському Нижньовартівську військкомат спалахнув у ніч проти 4 травня. Перший коктейль Молотова погас одразу, унаслідок вибуху другого спалахнула дерев'яна обшивка. Російські поліцейські виявили на місці пожежі ще одну невикористану пляшку із запалювальною сумішшю, втім підозрюваних їм знайти не вдалось.

На початку березня у місті Луховиці Московської області чоловік спалив місцевий військовий комісаріат. Затриманий росіянин пояснив, що не хотів йти на війну проти України й таким чином мав намір знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію.

8 травня від коктейлю Молотова спалахнув перший поверх військкомату у місті Череповець, що у Волгоградській області. Закидали будівлю запалювальною сумішшю двоє хлопців.

18 квітня те ж трапилось у селищі Зубова Поляна, що на Мордовії. "Гарячі" коктейлі зруйнували кімнати військкомату, де зберігались дані призовників. Нападників знайти не вдалося.

У ніч проти 18 травня палав Щолківський військкомат, що у Підмосков'ї. У будівлю кинули два коктейлі Молотова. Як наслідок, було пошкоджено архіви з документами.

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