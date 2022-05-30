Про це повідомили російські ЗМІ та низка пропагандистських телеграм-каналів, передає 24 канал. Зазначається, що інцидент трапився у ніч проти 29 травня.
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Невідомий кинув коктейль Молотова у військкомат Сімферополя
Невідомий вночі переліз через паркан й проник на територію військкомату у тимчасово окупованому Криму. Після цього чоловік кинув у вікно на цокольному поверсі будівлі пляшку із запалювальною сумішшю. Уточнюється, що це трапилось на вулиці Сельвінського у Сімферополі.
Коктейль Молотова розбився об ґрати на вікні будівлі військкомату, втім пожежа унаслідок цього, на жаль, не спалахнула. Чоловік після скоєного втік з місця події. Сімферопольську так звану "поліцію" викликав охоронець об'єкта, однак "злочинця" окупаційним "правоохоронним" органам піймати не вдалось.
До слова, чоловік уникнув затримання, втім за фактом скоєного у місцевому відділку так званої "поліції" відкрили справу за статтею про хуліганство.
Інші подібні інциденти
Військкомати у Росії протягом повномасштабного вторгнення країни-агресорки у нашу державу намагаються підпалити або пошкодити не вперше.
- У російському Нижньовартівську військкомат спалахнув у ніч проти 4 травня. Перший коктейль Молотова погас одразу, унаслідок вибуху другого спалахнула дерев'яна обшивка. Російські поліцейські виявили на місці пожежі ще одну невикористану пляшку із запалювальною сумішшю, втім підозрюваних їм знайти не вдалось.
- На початку березня у місті Луховиці Московської області чоловік спалив місцевий військовий комісаріат. Затриманий росіянин пояснив, що не хотів йти на війну проти України й таким чином мав намір знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію.
- 8 травня від коктейлю Молотова спалахнув перший поверх військкомату у місті Череповець, що у Волгоградській області. Закидали будівлю запалювальною сумішшю двоє хлопців.
- 18 квітня те ж трапилось у селищі Зубова Поляна, що на Мордовії. "Гарячі" коктейлі зруйнували кімнати військкомату, де зберігались дані призовників. Нападників знайти не вдалося.
- У ніч проти 18 травня палав Щолківський військкомат, що у Підмосков'ї. У будівлю кинули два коктейлі Молотова. Як наслідок, було пошкоджено архіви з документами.
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