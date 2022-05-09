Інцидент стався в російському місті Череповець. Двоє хлопців кинули горючу суміш у вікна будівлі, передають російські ЗМІ.

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Спалахнула пожежа

Хлопці знімали свої дії на відео. Спочатку молодик кинув один коктейль. Інший підбурював його кинути ще один.

У результаті спалахнула пожежа на першому поверсі. Потім хлопці втекли з місця події.

Попередні підпали

За інформацією ЗМІ, це щонайменше сьомий підпал військкоматів від початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

Ще у березні у місті Луховиці Московської області Росії чоловік спалив військкомат. Таким чином він мав хотів знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію. Росіянин наголошував, що не хоче виконувати злочинні накази влади та йти воювати з Україною.

Наприклад, вночі 18 квітня закидали військкомат у селищі міського типу Зубова Поляна на Мордовії, яка входить до складу Росії. Також виникла пожежа. Постраждали кімнати, де зберігали дані призовників, один з кабінетів повністю згорів. Пізніше там знайшли 4 пляшки із запалювальною сумішшю. Нападників не знайшли, оскільки ні сигналізації, ні камер спостереження у військкоматі не було.

4 травня загорівся військкомат у Нижньовартівську. Невідомий кинув туди такий самий коктейль. Перший – відразу погас, а від другого спалахнула дерев'яна обшивка. Пожежу загасили поліцейські, які приїхали на виклик. Силовики порушили справу за умисне знищення або пошкодження майна та хуліганство.

У центрі Москви 3 травня чоловік кинув коктейль Молотова в автозак росгвардії. Машина спалахнула, але її швидко погасили. Далі силовики погнались за молодиком. Вони поклали його на газон та затримали.

Зверніть увагу! Путін під час "параду" 9 травня може офіційно оголосити мобілізацію та війну Україні. Зокрема, таке припущення висловив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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