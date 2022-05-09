Инцидент произошел в российском городе Череповец. Два парня бросили горючую смесь в окна здания, передают российские СМИ.

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Вспыхнул пожар

Парни снимали свои действия на видео. Сначала молодой человек бросил один коктейль. Другой подстрекал его бросить еще один.

В результате вспыхнул пожар на первом этаже. Потом парни скрылись с места происшествия.

Предыдущие поджоги

По информации СМИ, это, по меньшей мере, седьмой поджог военкоматов с начала полномасштабного нападения России на Украину.

Еще в марте в городе Луховице Московской области России мужчина сжег военкомат. Таким образом, он хотел уничтожить личные дела призывников и сорвать мобилизацию. Россиянин отмечал, что не хочет выполнять преступные приказы власти и идти воевать с Украиной.

К примеру, ночью 18 апреля забросали военкомат в поселке городского типа Зубова Поляна на Мордовии, входящей в состав России. Также возник пожар. Пострадали комнаты, где хранились данные призывников, один из кабинетов полностью сгорел. Позже там нашли 4 бутылки с зажигательной смесью. Нападавших не нашли, поскольку ни сигнализации, ни камер наблюдения в военкомате не было.

4 мая загорелся военкомат в Нижневартовске. Неизвестный бросил туда такой же коктейль. Первый – сразу погас, а от второго вспыхнула деревянная обшивка. Пожар потушили приехавшие на вызов полицейские. Силовики возбудили дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества и хулиганство.

В центре Москвы 3 мая мужчина бросил коктейль Молотова в автозак росгвардии. Машина вспыхнула, но ее быстро погасили. Дальше силовики погнались за молодым человеком. Они положили его на газон и задержали.

Обратите внимание! Путин во время "парада" 9 мая может официально объявить мобилизацию и войну Украине. В частности, такое предположение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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