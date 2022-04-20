В администрации Зубово-Полянского района подтвердили пожар, но не сказали о его причинах. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Военный комиссар Николай Шлыков отказался комментировать пожар в военкомате. Но местная полиция возбудила уголовное дело "за умышленное уничтожение имущества".

Что известно о пожаре

Один из местных телеграм-каналов сообщил, что пожар в "Военном комиссариате Зубово-Полянского и Торбеевского районов" вспыхнул примерно в три ночи.

Пострадали комнаты, где хранились данные призывников. Один из кабинетов полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.

Позже на месте пожара обнаружили 4 бутылки с зажигательной смесью. Никаких следов нападавшие не оставили, а камер и сигнализации в военкомате нет.

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