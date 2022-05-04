Як повідомили у телеграм-каналі, інформація про пожежу у військкоматі надійшла до поліції приблизно о 3:20.

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Перший коктейль відразу погас, а від другого спалахнула дерев'яна обшивка – вогонь загасили поліцейські, які приїхали на виклик. На місці вони виявили ще один невикористаний коктейль.

Російські правоохоронці порушили кримінальні справи про:

умисне знищення або пошкодження майна,

хуліганство.

Підозрюваних ще шукають. Зазначимо, що 2 травня у центрі Москви на площі Революції силовики затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова в автомобіль ОМОНу.

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Додамо, що ще напочатку березня у місті Луховиці Московської області Росії чоловік спалив військкомат, щоб не йти воювати з Україною. Таким чином він мав намір знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію.

Росіянин пояснив, що він не має наміру виконувати злочинні накази влади, і сподівається, що запобіг невиправданому кровопролиттю серед своїх однокласників та друзів. Він також закликав співгромадян вчиняти такі ж активні і радикальні дії, оскільки вуличні протести не дають бажаного результату.

У Росії триває прихована мобілізація

В окупантів з'явилися великі проблеми із резервами. Тому в Росії почали приховану "мобілізацію". Як повідомляє українська розвідка, держава-агресорка набирає "добровольців". До війни в Україні хочуть залучити "казаків" із Краснодарського краю та Ростовської області.

Окупанти насамперед зацікавлені у:

безробітних, які залишились без роботи через введення санкції проти Росії;

колишніх військових (мовиться зокрема про тих, які проживають в інших пострадянських країнах).

Шукають охочих взяти участь у бойових діях і в Приморському краї. Там пропонують "добровольцям" зарплату – від 200 тисяч рублів. Агітують у "добровольці" і в таких областях як Брянська, Курська та Бєгородська. Там закликають підписати контракти на 3 місяці. В цих регіонах також готуються до можливого оголошення часткової мобілізації.

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